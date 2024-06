Belgique : Romelu Lukaku déjà pointé du doigt

Trois grosses occasions ratées et deux buts annulés par la VAR. Romelu Lukaku a passé une très mauvaise fin d’après-midi à Francfort, symbolisant mieux que personne la défaite de sa sélection face à une surprenante Slovaquie. Le déroulé de la rencontre aurait été forcément différent si l’attaquant de 31 ans avait été plus efficace sur les deux premières énormes occasions offertes, à la 3e puis à la 6e minute.

La suite après cette publicité

Néanmoins, la presse belge s’avère relativement clémente avec son attaquant, qui n’est pas crédité de la plus mauvaise note dans Het Nieuwsblad. Cette dernière revient ainsi à Trossard et Mangala (avec un 4), Lukaku héritant d’un 5. Par contre, la presse étrangère se montre bien plus cinglante avec Big Rom. La Gazzetta dello Sport, qui le connait par cœur après ses passages à l’Inter et à l’AS Roma cette saison, a ciblé les carences du Belge. « Tout, ou presque, est passé par les pieds de Romelu. Il a dû lutter contre lui-même devant le but à deux reprises. Autant d’occasions où ses lacunes étaient bien présentes. Et lorsque Big Rom a réussi à porter le coup de grâce, la VAR est intervenue par deux fois en seconde période ».

À lire

Euro 2024 : la statistique honteuse de la Belgique

Un résumé de la carrière de Lukaku

Le sélectionneur Domenico Tedesco a lui préféré pester contre l’arbitrage vidéo qui a enlevé deux buts à son attaquant. Le premier pour un léger hors-jeu, le second pour une main presque imperceptible de Loïs Openda au début de l’action. Les réseaux sociaux, eux, s’en sont donnés à cœur joie, multipliant les blagues sur les loupés de Lukaku, entre conduite de balle déficiente et chaussures de chantier.

La suite après cette publicité

« Le cauchemar de Romelu Lukaku lors de la défaite de la Belgique face à la Slovaquie résume sa carrière de buteur », juge de manière plus froide le Daily Telegraph au sujet de Lukaku, et il est difficile de donner tort au journal anglais quand les souvenirs du Belge en finale de la Ligue des Champions face à Manchester City, avec l’Inter, ou avec sa sélection durant la Coupe du Monde au Qatar, remontent à la surface. « Lukaku aurait déjà marqué 100 buts internationaux s’il n’avait pas autant gaspillé, et peut-être que la Belgique aurait enfin remporté un premier trophée international », poursuit ainsi le Daily Telegraph. Et la Belgique est mal partie pour faire mieux dans cet Euro 2024.