Coupe du Monde 2022, Portugal : Cristiano Ronaldo a menacé de quitter la sélection sur le champ !

Mis sur le banc de touche contre la Suisse (6-1), Cristiano Ronaldo est resté professionnel. Certes, le quintuple Ballon d’Or n’affichait pas un grand sourire, mais il n’a pas fait de vague au moment de pénétrer dans le stade pour aller s’asseoir avec les remplaçants. À chaque but inscrit par son équipe, CR7 s’est levé et a célébré avec les siens. En public, le chômeur le plus célèbre de la planète football n’a rien laissé transparaitre.

En coulisse, en revanche, c’est une autre histoire. Si son clan s’est lâché sur les réseaux sociaux pour le défendre, Ronaldo a bien eu une sévère explication de texte avec son sélectionneur national, Fernando Santos. Pour rappel, ce dernier avait déclaré publiquement qu’il n’avait pas du tout aimé le comportement de son numéro 7 lorsqu’il a été remplacé face à la Corée du Sud.

CR7 a été vexé

Toujours face à la caméra, Santos avait toutefois expliqué que le linge sale se lavait en famille et que l’affaire avait été réglée. Ça, c’était avant le match contre la Suisse. La suite, c’est Record qui nous l’apprend dans son édition du jour. Ainsi, CR7 et son coach ont eu une vive explication de texte. Furieux d’apprendre qu’il n’allait pas débuter le huitième de finale contre les Helvètes, l’ex-Mancunien a failli tout plaquer.

Le journal portugais affirme en effet que Cristiano Ronaldo a été tout proche de faire ses valises et de quitter la sélection et le Qatar sur le champ ! Un événement qui aurait été un véritable choc planétaire. Mais au final, CR7 est redescendu en pression et s’est calmé, conscient qu’il avait encore un rôle à jouer. De son côté, le vestiaire portugais ne veut pas dramatiser cette affaire. À deux jours du quart de finale face au Maroc, le Portugal a quand même évité le pire.

