Le message énigmatique d'Antonio Conte fait trembler l'Inter, la presse anglaise cartonne Harry Maguire

Conte laisse planer le doute sur son avenir

En Italie, c'est la soupe à la grimace avec cette déconvenue de l'Inter qui est tombée de haut en Ligue Europa. Les Nerazzurri ont échoué en fin de match alors qu'ils ont offert une finale exceptionnelle d'intensité face à une équipe de Séville qui n'a rien lâché. Mais ce qui inquiète la Gazzetta dello Sport, ce sont les déclarations d'Antonio Conte à la fin de la rencontre. Le journal au papier rose s'interroge : « Monsieur Conte, vous partez ? ». En effet, le coach italien a laissé planer le doute sur son avenir après la finale perdue : « nous allons nous rencontrer la semaine prochaine avec le club et nous déciderons de mon avenir. Je ne suis pas sûr que je serai le manager de l'Inter la saison prochaine, nous déciderons ensemble. L'Inter planifiera le futur avec ou sans moi... ». De quoi faire trembler les supporters intéristes. De son côté, le Corriere dello Sport estime que l'Europa League va à Séville et que « Conte prépare ses adieux !» Si Tuttosport revient aussi sur les déclarations de Conte, et évoque des adieux, pour le quotidien, c'est la façon dont l'Inter a perdu cette finale qui ne passe pas : «Non, pas comme ça», s'emporte le canard.

L'Espagne rend hommage à cette équipe reine de l'Europa League

En Espagne, la victoire du Séville FC, hier, en finale de la Ligue Europa, contre l'Inter (3-2) fait les gros titres ! En effet, la presse locale rend hommage au sixième titre dans cette compétition de cette équipe ! Et c'est Estadio Deportivo qui résume cela parfaitement : « Dans la légende » ! «Cologne rejoint la longue liste des villes conquises par une équipe qui est revenue pour prouver sa puissance en Europa League», résume ainsi le journal sévillan. Marca aussi y va de son hommage avec un simple «6» en énorme sur sa Une ! Pour le journal AS, c'est la «Ligue de Séville» ! L'équipe de Julen Lopetegui a encore prouvé qu'elle était la reine de cette compétition avec cette nouvelle victoire.

La presse anglaise n'épargne pas Harry Maguire

C'est une affaire qui choque le Royaume ! Après l’élimination de Manchester United en demi-finale de la Ligue Europa et avant le début de la nouvelle saison de Premier League, Harry Maguire a choisi Mykonos pour décompresser. Mais ses vacances ne se passent pas comme prévu ! En effet, le défenseur des Red Devils a été arrêté par la police grecque après une altercation avec des vacanciers et la police locale ! Le Daily Mirror n'y va pas par quatre chemins et qualifie cette affaire de «honte» ! Le capitaine du club mancunien est toujours derrière les barreaux. «Il s'apprête à présenter des excuses publiques alors qu'il risque d'être déchu de sa fonction de capitaine de United suite à cette affaire.» Pour le Guardian, «Manchester United offre un soutien juridique à son capitaine mais cela pourrait aller plus loin car cela pourrait mettre en doute sa place dans l'équipe d'Angleterre» pour les prochaines rencontres de la Ligue des Nations. Vous l'aurez compris, Harry Maguire est dans de beaux draps.