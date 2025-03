Ses voyages polémiques, la surprise Burn, son plan pour l’Angleterre : les réponses franches de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel a dévoilé sa première liste pour les matches face à l’Albanie et la Lettonie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le nouveau patron des Three Lions a fait confiance aux stars habituelles de l’équipe anglaise, avant de confirmer qu’Harry Kane restait le capitaine. « C’est facile, la décision est prise et la décision est maintenue. Harry est le capitaine. » Mais ce n’est pas sur ce point que l’Allemand était attendu. Dans sa liste, Tuchel a réservé quelques surprises comme les premières de Dan Burn (Newcastle) et de Myles Lewis-Skelly (Arsenal), le retour de Marcus Rashford (Aston Villa) ou l’absence de Jack Grealish (Manchester City). Invité à s’expliquer, l’ancien coach de Chelsea et du PSG a dans un premier temps fait savoir qu’il croyait plus que jamais au retour au premier plan de Rashford.

«J’ai été surpris que Dan (Burn) n’ait jamais été appelé»

« Nous avons dû prendre des décisions difficiles et nous ne nous sommes pas facilités la tâche. Nous avons attendu très longtemps la fin des matches de la Ligue des champions pour prendre nos dernières décisions. Il est important d’être dans le premier rassemblement et si vous êtes dans le premier rassemblement, vous êtes dans la première étape du voyage. Marcus, c’est un visage familier. Je pense qu’il a eu un impact énorme à Aston Villa, surtout depuis le banc de touche. L’impact était impressionnant. L’impact physique était impressionnant et plus important encore, son rythme de travail, ses capacités défensives et son suivi du terrain étaient impressionnants. J’ai eu le sentiment que nous devions le nommer, le faire venir et le pousser à rester à ce niveau pour qu’il ne retombe pas dans ses vieilles habitudes. Ce stage a pour but de le pousser à rester à ce niveau. »

Ensuite, sur les questions entourant son choix de convoquer le défenseur de 32 ans Dan Burn, Tuchel a lâché ce qui ressemble à une petite pique envers son prédécesseur. « Je crois sincèrement que Dan Burn et Jordan Henderson ont toutes les chances de participer à la Coupe du Monde avec nous. (…) J’ai été surpris que Dan (Burn) n’ait jamais été appelé. C’est un grand gaillard, mais il est facile de l’oublier. Cela m’est presque arrivé. Je peux vous dire qu’avec les deux appels téléphoniques de Jordan Henderson et de Dan Burn, vous savez immédiatement que vous avez choisi les bons joueurs. » Southgate appréciera. Enfin, pour ce qui est du style de jeu voulu par l’Allemand, Tuchel a annoncé ses intentions. Et il va y avoir du spectacle.

Tuchel n’a pas compris la polémique sur ses voyages

« Je pense qu’il doit refléter la Premier League. La Premier League est un championnat très physique et exigeant. Je pense que nous devrions être assez courageux pour jouer comme une équipe d’Angleterre. Nous ne devons pas essayer de copier d’autres nations ou d’autres styles, mais simplement refléter les valeurs du pays qui possède le championnat le plus fort du monde. Nous allons essayer de mettre en place un style direct et offensif et nous allons essayer d’augmenter le rythme et l’intensité de notre jeu. » Enfin, le deuxième point chaud sur lequel Tuchel était attendu est cette histoire d’allers-retours répétés en Allemagne. La presse anglaise avait accusé son nouveau sélectionneur de passer plus de temps dans l’avion et de rater des journées entières de Premier League.

Une polémique que le principal intéressé ne comprend pas. « Je pense que vous confondez un peu la période entre octobre et janvier. J’ai souvent été en Allemagne et j’ai profité de mon temps libre parce que je n’étais pas au travail. Depuis que je suis en poste, je suis basé à Londres, je passe de nombreux jours à St George’s Park (le Clairefontaine anglais, ndlr), nous avons regardé près de 25 matches en direct pour voir chaque joueur au moins une fois dans le stade, ce qui représente beaucoup de déplacements. De temps en temps, j’étais en Allemagne pour voir mes enfants, mais la plupart du temps, j’étais ici à Londres, donc je ne comprends pas vraiment le but de l’histoire ». Après s’être expliqué sur tous les sujets, Thomas Tuchel va désormais pouvoir se concentrer sur le principal : le terrain.