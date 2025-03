Angleterre : Thomas Tuchel dévoile sa première liste avec plusieurs changements

Depuis plusieurs semaines, cette première liste était très attendue. Arrivé comme le sauveur des Three Lions après des années de déceptions durant le mandat de Gareth Southgate, Thomas Tuchel a (re)posé ses valises de l’autre côté de la Manche le 16 octobre dernier afin de prendre les rênes de la séduisante sélection anglaise. Une première expérience risquée mais alléchante au poste de sélectionneur pour l’ancien coach de Chelsea et du PSG, qui allait retrouver un paquet de joueurs qu’il avait déjà côtoyé ou affronté lors de ses dernières expériences.

Forcément, ces derniers jours, la presse anglaise a cherché tous azimuts pour savoir quelles pourraient être les surprises présentes dans la liste du coach allemand. Ainsi, plusieurs choix forts étaient annoncés par les tabloïds anglais. En effet, selon plusieurs quotidiens britanniques, Dan Burn, le colosse de Newcastle, allait être appelé pour la première fois, tout comme le prometteur latéral d’Arsenal Myles Lewis-Skelly. En attaque, un Marcus Rashford en délicatesse devait être préféré à un Jack Grealish atone depuis plusieurs mois avec Manchester City.

Deux nouveaux et trois retours dans le groupe pour Thomas Tuchel

Et la presse anglaise a finalement fait un sans-faute. En défense, Dan Burn est bel et bien présent et honorera son premier rassemblement tout comme Lewis-Skelly. Trois retours en sélection sont également à recenser. Gêné par de nombreuses blessures ces dernières saisons avec Chelsea, Reece James va retrouver son ancien mentor chez les Blues après avoir été appelé pour les deux matches d’éliminatoires à la prochaine Coupe du monde face à l’Albanie (21 mars) et la Lettonie (24 mars). Il en va de même pour Jordan Henderson, intéressant avec l’Ajax, et Marcus Rashford donc, bien présent dans cette liste après avoir été boudé sur la fin du mandat Southgate.

Pour finir, le coach allemand a fait du classique et s’est appuyé sur les fondations déjà établies. Alors que Jordan Pickford devrait être reconduit dans les buts, l’Allemand a souhaité apporter un vent de fraîcheur à la sélection avec de nombreux jeunes joueurs qui ont été appelés. Ainsi, Morgan Rogers, Jarell Quansah, Levi Colwill, Tino Livramento, Eberechi Eze, Curtis Jones ou encore Anthony Gordon sont de la partie. Les cadres Cole Palmer, Jude Bellingham, Harri Kane ou encore Declan Rice sont bien évidemment présents.

La liste de l’Angleterre

Gardiens : Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Southampton), James Trafford (Burnley)

Défenseurs : Dan Burn (Newcastle United), Levi Colwill (Chelsea), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Jarell Quansah (Liverpool), Kyle Walker (AC Milan)

Milieux : Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Crystal Palace), Jordan Henderson (Ajax), Curtis Jones (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Attaquants : Jarrod Bowen (West Ham United), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Aston Villa), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur)