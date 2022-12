Coupe du Monde 2022, Argentine-France : qui sont les coupables côté français ?

La suite après cette publicité

La soirée fut dure pour tous les fans des Bleus. L'équipe de Didier Deschamps a perdu de la forme la plus cruelle ; au terme d'une séance de tirs au but dominée par le Dibu Martinez, qui a pris le meilleur sur Hugo Lloris. Mais il ne faut pas oublier que pndant une très bonne partie de la rencontre, l'écurie entraînée par Didier Deschamps a été impuissante, et qu'avant ce pénalty du 2-1 transformé par Kylian Mbappé, les Français n'avaient pas encore tiré en direction des cages argentines. On peut le dire, avant ce coup-double du Bondynois, ce fut une déroute collective énorme. Clairement, les champions du monde n'ont pas été à la hauteur pendant la quasi-intégralité du temps réglementaire. La faute à qui ?

Il est facile de pointer du doigt les prestations individuelles de chacun, mais force est de constater que Didier Deschamps a sûrement des choses à se reprocher hier. L'équipe n'a pas réussi à s'extirper de la domination argentine et ce malgré différents changements opérés, et c'est Lionel Scaloni qui a remporté le duel tactique entre les deux hommes. Dos au mur, le sélectionneur tricolore n'a pas trouvé les solutions pour changer la dynamique de la rencontre, même si l'entrée de Randal Kolo Muani aura été plus que réussie. On aurait par exemple pu attendre un changement de système en cours de match, ou un repositionnement astucieux d'un joueur pour déstabiliser le rival, comme Scaloni l'a fait en positionnant Di Maria à gauche par exemple...

La plupart des joueurs, en-dessous

Au niveau des joueurs, il y a aussi bon nombre de coupables. Le côté droit, où Ousmane Dembélé et Jules Koundé ont vécu l'enfer, a clairement été le point faible de l'équipe en première période. Les deux joueurs du Barça ont été dévorés par l'enjeu, étant souvent à la rue lorsque l'Albiceleste attaquait, et n'apportant rien sur les séquences offensives. Si la sortie de Giroud s'explique par des pépins physiques, celle de Dembouz n'est due qu'au pauvre niveau qu'il a affiché lors de ce premier acte. Dans la ligne défensive, ce n'était également pas un Raphaël Varane des grands soirs, et le Red Devil semblait parfois un peu perdu, pourtant accompagné par un Dayot Upamecano qui a lui plutôt tenu son rang.

Globalement, si on met de côté le Bavarois, c'est toute la ligne défensive qui n'a pas été à la hauteur, puisque Theo Hernandez a aussi vécu une soirée difficile. Devant eux, Aurélien Tchouaméni a eu énormément de mal dans l'entrejeu, puisqu'il a souvent été pris dans son dos, perdant beaucoup de duels face à ses vis à vis. Et on est obligé de parler du grand "absent" de cette finale : Antoine Griezmann. Auteur d'un excellent tournoi jusqu'ici, le meneur de jeu de l'équipe a complètement sombré face à l'Argentine, n'ayant aucune influence dans le jeu et n'entrant pratiquement pas en contact avec le ballon. La déception de la finale, sans aucun doute. Ce qui n'efface pas, dans le cas du joueur de l'Atlético comme des autres joueurs cités ci-dessus, un très bon parcours qui aura rendu fier les supporters tricolores.