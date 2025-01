Inter Miami : Lionel Messi a reçu une très bonne nouvelle

L’Inter Miami continue sa préparation à l’approche des premiers matchs amicaux. Cette saison sous la direction du nouvel entraîneur Javier Mascherano pourrait être historique à bien des égards. Entre les négociations avec Neymar Jr, les nombreuses compétitions à jouer, la dernière année de contrat de Lionel Messi et plein d’autres événements prévus, le club basé en Floride s’apprête à disputer la campagne la plus importante de sa jeune histoire. L’Inter Miami a annoncé d’ailleurs que l’équipe se rendrait au Pérou et au Panama pour disputer deux matches de pré-saison, lors d’une grande tournée spéciale organisée en Amérique du Nord, Amérique du Sud et Amérique centrale avant le début de la campagne MLS 2025. Les Hérons devraient commencer la tournée le 18 janvier en affrontant le Club América à Las Vegas, avant de se rendre à Lima au Pérou le 29 janvier pour jouer contre les champions en titre de la première division péruvienne, le Club Universitario de Deportes. Quelques jours plus tard, l’Inter Miami affrontera le Sporting San Miguelito à Panama City, à l’Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, le 2 février.

Déjà la semaine dernière, lors du traditionnel Media Day, Javier Mascherano avait été invité à commenter sa relation avec Lionel Messi et ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, répondant ainsi aux allégations de favoritisme au sein du club : «On le prend naturellement, sachant évidemment que chacun a son rôle, mais je ne suis pas de ceux qui tentent de forcer les choses ou de démontrer quelque chose qui n’a pas besoin d’être démontré. Au final, non seulement ma relation avec Leo, mais aussi avec Luis (Suárez), avec Jordi (Alba), avec Busi (Busquets), nous vivons des choses extraordinaires depuis longtemps et rien ne va changer cela. Oui, évidemment, je suis clair. Eux et moi, nous avons des objectifs communs et nous essaierons de nous entraider pour y parvenir. Notre relation en dehors du club restera la même, en ce sens je n’aime pas mélanger les choses». Si Lionel Messi a reçu une première bonne nouvelle avec l’arrivée de l’attaquant argentin Tadeo Allende à Miami, l’ancien joueur du Barça et du PSG peut avoir le sourire pour une tout autre raison.

La Pulga est en pleine forme

L’Inter Miami a achevé ce lundi sa deuxième séance d’entraînement de la pré-saison 2025, avec Lionel Messi à la tête et sous les ordres de Javier Mascherano, qui, dans le dialogue avec la presse, a reflété une année pleine de compétition. À Fort Lauderdale, quelques jours après que l’équipe a subi des examens médicaux, Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba et compagnie sont retournés sur les terrains pour s’entraîner : «Pour nous, c’était le deuxième jour d’entraînement, la pré-saison a commencé samedi avec les tests et depuis hier nous avons commencé à nous entraîner avec l’équipe. Les sensations sont très bonnes, nous sommes heureux de la façon dont ils sont revenus de vacances. Nous savons que ce n’est pas le cas. C’est facile de rester immobile aussi longtemps, que chacun puisse ou non faire son travail spécifique ; quand on rejoint le groupe, cela coûte toujours un peu plus cher, mais ils sont tous très bien revenus des vacances et cela nous a permis même de leur demander un peu plus dès le premier jour», a d’abord expliqué l’ancien joueur de Liverpool et du FC Barcelone. Si son état physique inquiétait certains observateurs en Argentine et aux États-Unis, la Pulga semble être en pleine forme à 37 ans.

Une très bonne nouvelle donc surtout que Lionel Messi va disputer une saison capitale. Toujours en quête d’un trophée majeur avec les Hérons, la légende argentine entame sa dernière année de contrat avec la franchise floridienne et compte bien réaliser une campagne historique alors que l’Inter Miami va être en lice dans quatre compétitions à savoir MLS, Ligue des champions CONCACAF, Leagues Cup et la Coupe du Monde des Clubs : «Le premier objectif est de préparer l’équipe physiquement et footballistiquement, car évidemment, quand on arrête l’entraînement et qu’on revient de vacances, on perd non seulement physiquement, mais aussi footballistiquement, et reprendre les exercices avec ballon est un peu difficile. Mais la réalité est que le joueur a aussi une mémoire et la reprend immédiatement. Et puis nous allons commencer à inculquer notre idée, comment nous voulons que notre équipe joue, et lui donner cette identité, c’est à travers l’entraînement, et ensuite la mettre en action dans la compétition, qui sera les matchs de pré-saison», a conclu l’ancien footballeur argentin, qui a clairement indiqué qu’il recherchait une équipe avec «de l’intensité et du courage».