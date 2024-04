Manchester United : Alejandro Garnacho fait vriller tout le monde

Où finira Manchester United ? Au ralenti avec une petite victoire sur ses 7 dernières sorties de championnat, le club mancunien reste à 13 points d’une place qualificative en Ligue des Champions. Erik ten Hag, l’entraîneur contesté par un bon nombre de supporters des Red Devils, ne semble plus y arriver au niveau des résultats et n’en finit plus avec ses problèmes de vestiaire. Déjà avec Cristiano Ronaldo à l’époque, le manager néerlandais a également dû faire face aux cas de Jadon Sancho et d’Antony cette saison.

Et dernièrement, Erik ten Hag se serait bien passé de la polémique avec Alejandro Garnacho. À l’heure où les Red Devils accusaient un but de retard sur les Cherries, l’entraîneur mancunien a décidé de remplacer l’ailier argentin à la pause par le jeune Amad Diallo, héros de la demi-finale de FA Cup contre Liverpool. Et cela n’avait pas plu au jeune argentin de 19 ans, qui avait liké des publications contre le choix de son coach, avant de rapidement supprimer.

Le vestiaire est déçu de Garnacho

Et selon les informations du Daily Mail, le manager de Manchester United aurait été en colère contre Alejandro Garnacho et se serait entretenu avec lui, sans savoir si le joueur a été sanctionné. Et si le manager néerlandais considérerait que cette affaire est close, le tabloïd anglais ajoute aussi que les joueurs du club d’Old Trafford se seraient sentis déçus par le comportement de l’ailier argentin, lui qui n’est pas le seul à avoir été remplacé prématurément.

En interne, les Red Devils comprendraient que les actions du jeune homme de 19 ans sont le fruit d’une frustration. Manchester United aurait également estimé que la situation était bien différente de celle de Jadon Sancho, qui avait publié un message sur les réseaux sociaux en septembre, qualifiant Erik ten Hag de menteur. Reste maintenant à savoir si Alejandro Garnacho sera sanctionné par son entraîneur, alors que Manchester United jouera une place en finale de FA Cup ce week-end, contre Coventry City.