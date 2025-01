Manchester City et Guardiola se font détruire, Rashford met un gros coup de pression au Barça

Manchester City et Guardiola prennent cher

La victoire 6-0 en championnat face à Ipswich en championnat n’aura été qu’un écran de fumée. Manchester City est « toujours convalescent et implose de nouveau », placarde The Times dans son édition du jour. Les hommes de Pep Guardiola se sont fait dominer dans tous les secteurs de jeu. Après la rencontre, Bernardo Silva a semblé désemparé au micro de Canal+, reconnaissant la supériorité totale du PSG. Le tabloïd est plus virulent dans ses pages intérieures et dresse un constat : « les forces en déclin de City n’ont pas su trouver de réponse face au jeune PSG ». « Assomés à Paris », lâche The Guardian. Dans ses pages intérieures, le Mirror se moque de Pep Gardiola, en français qui plus est. « Au revoir », comme vous pouvez le lire. Face à son ami Luis Enrique, le tacticien catalan a perdu plus d’une bataille tactique. Pourtant, il avait opéré un coaching gagnant en faisant rentrer Jack Grealish à la pause. L’Anglais a marqué et a été impliqué sur le deuxième but d’Haaland. Finalement, le PSG a remporté la bataille du milieu et Guardiola n’a pas su trouver la solution. Le Daily Star parle de gâchis sur sa Une, évoquant évidemment cette douloureuse remontada. Manchester City va devoir s’imposer à tout prix lors de la dernière journée face à Bruges pour espérer se qualifier.

Retournement de situation pour Rashford ?

Ce matin, le quotidien espagnol Sport explique dans ses pages intérieures que Marcus Rashford commence sérieusement à s’impatienter. Le joueur de Manchester United a déjà fait comprendre, via son entourage, qu’il ne voulait partir que s’il pouvait aller au Barça. Sauf que comme beaucoup de joueurs avant lui, il doit faire face au problème d’argent du Barça qui ne peut l’inscrire. Rashford commence à penser qu’il sera très difficile de rejoindre le club catalan. Comme c’est le Barça ou rien, il serait prêt à faire la paix avec Manchester United et son entraîneur, Rúben Amorim. Ce serait un sacré retournement de situation !

Le trio Mbappé-Vinicius-Rodrygo enflamme l’Espagne

En Espagne, le Real Madrid qui n’a fait qu’une bouchée du RB Salzburg, victoire écrasante sur le score de 5-1 ! Depuis le début de la saison, il n’y en a que pour le trio Mbappé-Vini-Bellingham, laissant de côté Rodrygo. Et bien ce dernier s’est offert un doublé somptueux hier, rappelant qu’il était bel et bien présent et qu’il mérite son surnom de mister champions ! « Quel trio », s’enflamme le journal AS. Mbappé a marqué de manière opportuniste en récupérant le ballon dans les pieds du gardien adverse. Vinicius Jr s’est aussi illustré avec un magnifique doublé, du Vini dans toute sa splendeur. Comme le souligne La Gazzetta dello Sport et comme il l’a mimé lors de sa célébration, le Brésilien a atteint la barre symbolique des 100 buts sous le maillot du Real Madrid. Après la rencontre, le numéro 7 a déclaré ceci : « je veux être le Brésilien qui a marqué le plus de buts ici ». Il n’est plus très loin de réaliser ce vœu puisque Ronaldo Nazario est le meilleur buteur brésilien du Real avec 104 buts.