Betis : Nabil Fekir regrette la mauvaise saison de l'OL

Avant de se déplacer sur la pelouse du Real Madrid pour la 38ème et dernière journée de Liga, Nabil Fekir, homme clé du dispositif de Manuel Pellegrini avec le Real Betis Balompié, s'est confié dans un entretien accordé à So Foot. L'occasion pour l'ancien joueur de l'OL d'évoquer la saison délicate traversée par le club rhodanien, pointant actuellement à une décevante huitième place avant d'aller défier Clermont ce samedi à 21 heures.

«Ce n’est pas facile pour eux. C’est un grand club avec un beau stade : il y a tout pour être en haut du classement et que les supporters soient heureux. Malheureusement, ça ne s’est pas très bien passé cette année. Je ne saurai pas dire pourquoi parce que je ne suis plus là-bas. Il y a eu beaucoup de changements, de nouveaux joueurs, etc. C’est un tout. Il y a aussi de bonnes équipes en Ligue 1. Il ne faut pas oublier ça. J’espère qu’ils se qualifieront en Ligue des champions l’année prochaine parce que c’est un club et une ville qui le méritent». Le message de soutien est passé !