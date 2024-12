Droits TV : le Barça a dépassé le Real Madrid

Le FC Barcelone est devant le Real Madrid au classement de la Liga… mais aussi au niveau des équipes qui ont touché le plus d’argent lié aux droits TV lors de la saison dernière en Espagne. Effectivement, pour la première fois depuis plusieurs années, les Catalans ont empoché un plus gros pactole que les Merengues, avec 162,49 millions d’euros empochés contre 159 millions d’euros pour les Madrilènes.

Comment expliquer ce changement ? Et bien la Liga récompense notamment les équipes qui jouent le jeu avec les médias et envoient des joueurs ou des coachs parler avant, pendant et après les matchs, afin d’avoir une diffusion TV plus riche et intéressante en contenu. Le Barça accepte de le faire, alors que le Real Madrid refuse. On notera d’ailleurs que le Real Madrid a touché 2 millions d’euros de moins qu’en 2022/2023.