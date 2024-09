Bayern Munich : Max Eberl justifie l’échec Jonathan Tah

En quête d’un renfort défensif, le Bayern Munich a longtemps cru attirer dans ses filets Jonathan Tah, d’accord à l’idée de rallier la Bavière. Mais faute de temps, le géant munichois n’a pu finaliser la transaction et répondre aux exigences financières du champion d’Allemagne en titre, qui s’est montré de plus en plus gourmand à mesure que les négociations se sont enchaînées pour l’international allemand (31 sélections). Interrogé à ce sujet en marge du carton de son équipe contre le Holstein Kiel (1-6), samedi, le directeur sportif Max Eberl a livré les coulisses de ce transfert avorté dans les ultimes instants du mercato estival.

«Nous avons négocié, le Bayer Leverkusen nous a donné un délai et un prix. Nous n’avons pu respecter aucun de ces deux délais. C’était seulement 48 heures et c’était trop serré pour nous. Et nous n’avons pas généré les revenus nécessaires pour pouvoir nous le permettre», a lâché le dirigeant bavarois lors d’un entretien accordé à SPORT1.