Rennes : Lovro Majer se livre sur ses premiers pas

Entré en jeu dimanche après-midi face à Strasbourg, le milieu offensif croate Lovro Majer (23 ans) s'est montré décisif pour la première fois cette saison en trois apparitions, grâce à son corner déposé sur la tête de Nayef Aguerd dans les dix dernières minutes et ainsi offrir la victoire au SRFC sur la plus petite des marges : «Je suis très content, pour la victoire évidemment et pour la passe, c'est important pour moi», a-t-il déclaré après la rencontre dans des propos récoltés par Ouest-France.

Arrivé cet été en Bretagne en provenance du Dinamo Zagreb contre 12 millions d'euros, l'international aux 2 sélections s'est également livré sur ses débuts, compliqués par une blessure à la hanche : «J'ai été malchanceux, parce que la blessure a été plus grave que ce qu'on imaginait au départ. Mais j'ai été très bien accueilli, cela a été une bonne surprise. [...] Tout s'est aligné ici : le style de jeu de l'équipe, la Ligue 1 progresse et devient plus grande et populaire. J'avais besoin de changement dans ma vie, pour ma carrière. Je pense que cette étape est parfaite.»