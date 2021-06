Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot pré-match

Alors que la plupart des grands clubs ont présenté leurs nouvelles tuniques avant la fin de saison afin de profiter d'une forte visibilité, le Real Madrid a attendu sagement avant de dévoiler son nouveau maillot domicile puis les maillots d'échauffement que porteront Karim Benzema et ses coéquipiers la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Dans la capitale espagnole, il n'y a pas besoin de match pour entendre parler du Real Madrid qui se retrouve toujours au cœur de l'actualité et pour cause, Florentino Perez a rappelé Carlo Ancelotti pour pallier le départ de Zinédine Zidane. Alors que le mercato devrait être particulièrement agité et que les supporters de la Maison Blanche attendent la signature d'une nouvelle star, ils ont aujourd'hui droit à la révélation des maillots d'échauffement de la saison 2021-2022 pour patienter.

Si adidas conserve des designs assez classiques pour ne pas renier l'histoire du club sur les tuniques principales, la marque aux trois bandes fait en revanche parler toute sa créativité sur les maillots moins importants comme celui qui est utilisé à l'échauffement. Disponible dans une version manche longue et une version manche courte, ces maillots pré-match se présentent dans un effet camouflage bleu turquoise, violet et rose. Ces deux nouvelles pièces sont conçues avec les matériaux recyclés Primegreen.