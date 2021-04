Le LOSC sur une pépite du PSV Eindhoven !

Ce n’est un secret pour personne. Le championnat d’Eredivisie regorge de petites pépites que les clubs européens essayent de s’arracher de plus en plus tôt. Au PSV Eindhoven, le jeune attaquant Noni Madueke ne cesse de briller cette année et il a attiré l’œil de plusieurs gros clubs dont Lille.

Selon les informations du Daily Mail, les prestations du jeune anglais de 19 ans n'ont laissé personne indifférent. Auteur de 7 buts et 7 passes décisives en 21 matches cette saison, le jeune joueur formé à Tottenham à la cote. Outre Leicester et Leipzig, qui semblent très intéressés par le joueur, c’est aussi Lille qui souhaiterait s’attacher ses services. Il est estimé à environ 20 millions d’euros. Une somme conséquente, mais qui n'effraie pas la direction lilloise qui pourrait perdre Jonathan Ikoné ou Jonathan Bamba cet été.