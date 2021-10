Newcastle veut foncer sur Alexandre Lacazette en janvier

N'étant plus un titulaire indiscutable à Arsenal, l'attaquant français Alexandre Lacazette (30 ans) pourrait bien penser à changer de cap dans les prochains mois. Et selon les informations du Daily Star, l'international aux 16 sélections (3 buts) serait pisté par la nouvelle direction sportive de Newcastle, qui souhaiterait passer à l'attaque lors de la prochaine fenêtre des transferts, prévue en janvier.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'ancien Lyonnais ne devrait pas prolonger son bail avec les Gunners et serait prêt à partir. Cependant, les Magpies ne seraient pas les seuls à tenter le coup Lacazette lors du mercato hivernal, puisque West Ham pourrait entrer dans la course, pour apporter de la profondeur au banc et pourquoi pas concurrencer l'attaquant jamaïcain Michail Antonio.