Dejan Lovren quitte Liverpool pour le Zénit !

Passé par l'Olympique Lyonnais et Southampton, Dejan Lovren (31 ans) a ensuite posé ses valises à Liverpool en 2014. Un club où il a continué son petit bonhomme de chemin et où il a remporté plusieurs titres dont la Ligue des Champions 2019 et la Premier League 2020. Mais cette belle histoire est arrivée à son terme.

En effet, les Reds viennent d'annoncer son départ pour le Zénit Saint-Pétersbourg. Dejan Lovren quitte donc le club de la Mersey un an avant la fin officielle de son contrat pour aller découvrir le championnat russe et retrouver du temps de jeu régulièrement.

We can confirm @Dejan06Lovren has joined @fczenit_en on a permanent transfer.



Everyone at the Reds would like to thank Dejan for his brilliant contribution over the years and wish him all the very best in his new challenge ❤️