Community Shield : Liverpool-Arsenal se déroulera le 29 août

C'est une tradition en Angleterre, la saison démarre toujours avec le Community Shield. Une affiche qui se dispute avant la reprise de la Premier League entre le vainqueur du championnat anglais et le vainqueur de la FA Cup. Pour ce nouvel opus, Liverpool affrontera ainsi Arsenal à Wembley. Les deux équipes s'affronteront le samedi 29 août à 17h30 (heure française).

Le champion d'Angleterre a officialisé la nouvelle ce mercredi soir. Les Reds précisent également que cette rencontre se déroulera à huis clos, l'Angleterre restant sur ses positions en ce qui concerne la présence ou non des supporters dans ses stades. Enfin, ce premier choc de la saison sera diffusé sur BT Sport au Royaume-Uni révèle le communiqué des pensionnaires d'Anfield.

