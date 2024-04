Serie A : Noah Okafor permet au Milan d’accrocher le nul à Sassuolo

Suite de la 32ème journée de Serie A ce dimanche après-midi. En grand danger pour la descente, Sassuolo accueillait l’AC Milan, sur leur pelouse du Mapei Stadium. Cette rencontre a particulière pour les Rossoneri qui souhaitaient faire tourner en s’appuyant sur un onze remanié en marge du match retour contre l’AS Roma en Ligue Europa jeudi, alors que les joueurs de Stefano Pioli ont chuté à l’aller à San Siro. Ce match a commencé sur des chapeaux de roue avec deux buts inscrits rapidement par les Nerovderdi, dominateurs dès l’entame grâce à Andrea Pinamonti (4e) et Armand Laurienté (10e). Quelques minutes plus tard, c’est la star Rafael Leão (20e) qui a réduit le score, ce qui promettait une belle seconde période. Dans le second acte, les locaux ont agrandi l’écart avec un doublé du Français, Laurienté (53e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Milan 69 32 26 21 6 5 63 37 19 Sassuolo 26 32 -23 6 8 18 39 62

Mais Luka Jovic est parvenu à trouver le chemin des filets pour maintenir l’espoir milanais (59e). Si Samuel Chukwueze croyait avoir égalisé, son but a finalement été annulé (64e). En revanche, Noah Okafor a endossé le costume de sauveru en fin de rencontre pour accrocher un point (3-3). Au classement, l’AC Milan a conforté sa place dans le podium au sein de ce championnat italien avec cette solide 2ème place, tandis que Sassuolo est toujours en grand danger dans la zone rouge de Serie A avec cette 19ème position. Le week-end prochain, les Rossoneri accueilleront à San Siro le rival milanais de l’Inter pour un Derby della Madonnina qui sentira bon la poudre, alors que les Neroverdi jouera à domicile encore contre Lecce, lors de la 33ème journée italienne.