Deux supporters argentins se battent lors d’une interview !

C’est une scène surréaliste à laquelle les téléspectateurs sud-américains ont assisté. En marge du match entre River Plate et Talleres (1-1), TyC Sports a cherché à recueillir les impressions de certains supporters locaux, et c’est alors que nous avons pu redécouvrir le football argentin et ses supporters. Alors qu’un jeune supporter de River Plate accusait directement Gallardo d’être responsable de la situation de son équipe, un autre l’interrompit sèchement pour l’attaquer directement.

La suite après cette publicité

«Tu ne comprends rien au football, comment peux-tu dire que Gallardo est le problème ? Ce sont des joueurs irréguliers qui traversent une mauvaise passe», rétorqua-t-il, tandis qu’un autre supporter surgissait pour le repousser violemment face à la caméra. Des fans argentins que l’on sait capable de s’emporter positivement comme négativement, et qui en ont donné la triste preuve une fois de plus.