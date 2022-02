Guerre en Ukraine : le Royaume-Uni veut que la Russie soit exclue du Mondial 2022

Selon The Telegraph, le gouvernement britannique souhaiterait l’exclusion de la Russie de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, à cause de l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes. Les dirigeants britanniques tenteraient actuellement de convaincre leurs homologues des autres pays pour faire pression sur la direction de la FIFA et notamment sur son président Gianni Infantino.

Le gouvernement de Boris Johnson ne comprendrait d’ailleurs pas pourquoi le processus d’exclusion de la sélection russe du prochain Mondial n’a pas encore été engagé par la FIFA. La Russie n’est quoi qu’il en soit pas certaine d’aller au Qatar puisque les Russes doivent encore passer les barrages face à la Pologne, mais la fédération polonaise a déjà fait savoir qu’elle refusait d’affronter la Sbornaïa en raison du conflit en Ukraine.