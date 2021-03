Lotto dévoile la Solista 100 III Gravity

Lotto revient sur le devant de la scène et lance la Solista 100 III Gravity, inspirée de la révolutionnaire Zhero Gravity sortie en 2006. Il y a 15 ans, Lotto était en avance sur son temps en concevant la première chaussure de football sans trace de lacets. Imitée 10 ans plus tard par adidas et l'ACE 16+ Purecontrol, la marque italienne est de retour avec une nouvelle paire « laceless » dont le coloris s'inspire grandement de la première Gravity.

La première Zhero Gravity n'avait pas eu l'effet escompté, notamment à cause du manque de puissance marketing de Lotto qui était déjà largement derrière Nike et adidas qui dominaient le marché des chaussures de football mais ce n'est pas tout, la paire ne bénéficiait pas des technologies révolutionnaires d'aujourd'hui. L'idée d'avoir une chaussure se rapprochant d'une chaussette avait été gâchée par une tige trop rigide.

Lotto est cette fois revenu avec une version sans lacets affinée et une tige en knit qui enveloppe le tour du pied pour une sensation de « verrouillage ». La marque italienne parle d'une chaussure inégalée dans le confort et la conception, avec notamment l'utilisation de la technologie PuntoFlex qui permet de garder une chaussure légère en affinant la semelle extérieure au niveau de l'avant-pied. La partie supérieure de la chaussure est évidemment à coupe négative, cousue d'une seule pièce. Sur cette partie supérieure, on retrouve également un revêtement qui a pour but d'améliorer le toucher de balle. La paire est « montante » pour donner l'effet d'un lien entre la jambe et la chaussure et améliorer la stabilité de la cheville.

Au niveau du coloris, la Solista se dévoile dans des couleurs semblables à celles de la première Gravity avec un fond blanc, le logo de l'équipementier en noir et une touche dorée au niveau de la semelle extérieure et du talon dans ce qui s'apparente à un coloris classique des premières chaussures de football colorées.

L'équipementier rend donc un bel hommage à la Zhero Gravity en la remettant au goût du jour dans une version largement améliorée grâce aux nouvelles technologies. La Solista 100 III Gravity est disponible au prix de 137€ sur Pro Direct Soccer.

Photos: @Soccerbible