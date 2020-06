Arsenal : la prolongation de Bukayo Saka est aussi prioritaire

La suite après cette publicité

Mercredi, à 21h15 (heure française), Manchester City et Arsenal s'affronteront à l'occasion du grand retour de la Premier League dans le cadre de la 28e journée (en retard) du championnat anglais. Présent en conférence de presse lundi via la plateforme Zoom, Mikel Arteta (38 ans), le coach des Gunners, a répondu au coup de pression lancé par son capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans), sur son avenir. L'ancien adjoint de Pep Guardiola en a aussi profité pour mettre sur un pied d'égalité l'importance de la prolongation de Bukayo Saka (18 ans), le nouveau joyau d'Arsenal que nous vous avons présenté début avril, dont le contrat court jusqu'en 2021.

«Nous essayons, en tant que club, de finaliser les accords les plus urgents et prioritaires pour nous. Ceux dont vous parlez (Bukayo Saka et Pierre-Emerick Aubameyang) sont tous les deux très importants, pas seulement pour maintenant mais aussi pour l'avenir du club et si le club a quelque chose à annoncer, il le fera au moment propice», a ainsi lâché Mikel Arteta dans des propos relayés par le site officiel d'Arsenal. Apparu à 29 reprises cette saison en équipe première, Bukayo Saka a inscrit 3 buts et délivré 9 passes décisives toutes compétitions confondues.