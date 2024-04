Liverpool - Crystal Palace : les compositions officielles

La course pour le titre se poursuit en Premier League. A l’occasion de la 33e journée, Liverpool accueille Crystal Palace (coup d’envoi 15h00, un match à suivre sur FM). Après la victoire de Manchester City face à Luton samedi (5-1), Liverpool se retrouve troisième à deux points de Cityzens et à égalité avec Arsenal, qui reçoit Aston Villa (17h30). La victoire est donc obligatoire pour les Reds, balayés à domicile, jeudi, par l’Atalanta Bergame en Ligue Europa (0-3). De son côté, Palace doit encore assurer son maintien. Avec 30 pts, les Londoniens, 15es, n’ont que cinq points d’avance sur Luton, premier relégable.

Pour cette rencontre, Jurgen Klopp retrouve Alisson. Le gardien brésilien est titulaire pour la première fois depuis le 4 février. Le Français Konaté est présent en défense centrale avec Van Dijk. Le jeune Bradley débute à droite alors que Robertson est à gauche. Jones accompagne Endo et Mac Allister au milieu alors que Nunez est soutenu par Diaz et Salah devant. Côté Palace, on retrouve le Tricolore Olise devant en soutien de Mateta avec Eze. Clyne est aligné d’entrée de jeu en tant que piston droit dans le 3-4-3 d’Oliver Glasner. Derrière, on retrouve l’ancien joueur de l’OL Andersen.

Les compositions officielles :

Liverpool : Alisson – Bradley, Van Dijk, Konaté, Robertson – Jones, Endo, Mac Allister – Salah, Nunez, Diaz.

Crystal Palace : Henderson – Lerma, Andersen, Munoz – Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell – Olise, Mateta, Eze.