PSG - OL : les notes du match

Coupe de la Ligue, dernière du nom. Vainqueur de la première édition en 1995 face à Bastia, le PSG avait l'occasion de boucler la boucle à l'occasion de cette 26e et dernière finale contre l'OL, qui pour sa part visait une qualification en Ligue Europa. Un match qui laissait un certain parfum d'Europe dans la fournaise d'un Stade de France largement clairsemé. Sans Mbappé, les Parisiens jouaient leur dernière répétition grandeur nature avant l'Atalanta (le 12 août prochain à suivre en live commenté sur notre site), comme Lyon pour le 8e retour face à la Juventus. Pour remplacer le Français, Tuchel décidait de passer en 4-3-3 avec Di Maria et Neymar pour alimenter Icardi. Marquinhos évoluait un cran plus haut entre Verratti et Gueye.

C'est bien l'OL qui entamait mieux la rencontre. Le 3-5-2 décidé par Garcia gênait considérablement le collectif du PSG. Les latéraux Dubois et Cornet jouaient haut sur le terrain, ce qui réduisait la marge de manœuvres des offensifs sud-américains. Kurzawa et Bakker semblaient condamnés à rester dans leur camp, sous peine de voir la relance être rendue difficile. Neymar tentait tout de même de prendre les choses en main en envoyant les deux premières banderilles de cette finale (5e, 8e). Le numéro 10 faisait montre d'excès d'individualisme (11e, 15e) mais il était bien le seul parmi ses coéquipiers à se mettre au niveau de ce grand rendez-vous. C'est lui qui tentait d'alerter Di Maria après cette passe latérale ratée de Bruno Guimarães (26e), puis de trouver cette fois l'Argentin sur ce contre supersonique, conclu par le retour tout aussi rapide de Caqueret dans les pieds d'Icardi (31e).

Verratti brille, Lopes sauve l'OL

Verratti n'avait pas attendu la baisse en intensité du pressing lyonnais pour divertir une rencontre sans piment. Le milieu répondait à l'appel tranchant de Neymar, qui ne parvenait pas être récompensé de ce centre-tir (40e). Le danger se rapprochait tout de même puisque Gueye testait les gants d'un Lopes (43e) préféré à Tatarusanu, blessé au dos au dernier entraînement, et Di Maria ne pouvait reprendre ce ballon parfait de Neymar (45e+1). Pourtant bousculés, les Lyonnais se procuraient peut-être la plus belle occasion de cette première période. Sur ce débordement de Dubois, Dembélé et Aouar rataient tour à tour le cuir (45e+1). Au retour des vestiaires, on assistait à un scénario similaire avec des Parisiens dominateurs sans occasion, face à des Gones plus vraiment inspirés.

Di Maria, qui vivait décidément un match compliqué, n'avait pas le coup de reins (48e). Lopes s'employait sur ce coup-franc de Neymar (54e). Le Brésilien profitait ensuite de cette toile de Denayer pour s'en aller défier le gardien lyonnais mais c'était sans compter sur le retour de Marcelo (60e). Les entrées combinées de Herrera, Sarabia et Kehrer faisaient du bien au club de la capitale. L'attaquant espagnol manquait de peu la réception de ces offrandes de Bakker (76e) et de Verratti (84e, 89e), alors que son compatriote Herrera déposait un centre parfait pour cette tête de Neymar claquée par Lopes (86e). L'OL et Cornet avaient répondu par ce coup-franc trop faiblard pour inquiéter Navas (81e), et les deux équipes filaient vers une prolongation à l'issue incertaine.

Le PSG aux tirs au but

Avant même le coup d'envoi de ces 30 dernières minutes, Thiago Silva sortait, a priori par précaution, et laissait sa place à Paredes. Avec une nouvelle charnière centrale composée de Kimpembe et de Marquinhos, la rencontre tombait en intensité. La faute à des joueurs fatigués, une pluie d'avertissements (Marçal, Marquinhos, Paredes, Di Maria) et des gardiens encore très vigilants. Lopes contrariait Di Maria (96e) alors que sur le contre, Navas restait vigilant sur cette tentative de Traoré (96e). Les remparts avaient toujours le dernier mot à l'issue des 120 minutes et la décision se faisait aux tirs au but, sans Rafael, expulsé au préalable pour un tacle du Di Maria juste devant la surface (120e). Battu dans cette séance en finale de Coupe de France en avril 2019, le PSG a pris sa revanche grâce à la tentative, la 6e de la série, de Traoré repoussée par Navas. Le club de la capitale réalise le quadruplé en battant l'OL (0-0, 6-5 t.a.b.), qui ne sera pas européen la saison prochaine. A moins d'un miracle en Ligue des Champions.

L'homme du match : Verratti (7) : remplaçant il y a une semaine, le petit Italien a cette fois démarré la rencontre sur le terrain. Un râteau par ici, une roulette par là, des risques pris un peu partout, le milieu de terrain n’a pas changé de caractère pendant l’arrêt des compétitions et il sent toujours aussi bien le jeu. Tout en aisance, il aura été un vrai poumon pour son équipe en dictant le rythme et déposant des ballons chauds dans la surface lyonnaise (28e, 74e, 86e, 89e). Même dans le registre défensif il s’est illustré par de nombreuses récupérations dans les pieds adverses.

PSG :

Navas (6) : le gardien parisien a vécu une première période très tranquille, seulement mis sous pression sur quelques relances au pied. Bien concentré sur cette reprise du tibia de Cornet (37e), il a su repousser sans problème ce coup-franc de Cornet (81e). Encore sérieux sur ce tir de Traoré alors qu'il est un peu masqué (96e), il a attendu la série de tirs au buts briller véritablement.

Kurzawa (4) : titularisé sur le côté droit de la défense, celui qui a récemment prolongé en 2024 s’est battu avec ses armes mais il a eu du mal. Souvent mis en échec à la course, l’international français n’a pas réussi à prendre son couloir comme il le souhaitait. La faute à un pressing efficace et un Cornet positionné haut sur le terrain. Il est sorti blessé à la cuisse et a été remplacé par Kherer (69e) . L’Allemand a réalisé une entrée convaincante entre sérieux défensif et montées énergiques.

Thiago Silva (6) : pour l’un de ses derniers matches sous le maillot rouge et bleu, le capitaine a été égal à lui même. Aboyeur et sérieux, il est venu éteindre des débuts d’incendie dans sa surface (14e, 37e, 60e). Une remise intelligente pour la tentative de Neymar (8e) et des relances propres, le joueur de 35 ans a tout de même eu plus de mal en seconde période, en témoigne son carton jaune après une faute grossière sur Dembélé (54e). Il a cédé sa place, remplacé par précaution par Paredes (90e) . L’Argentin a pris place au milieu, offrant un peu de force dans l’entrejeu et quelques fautes qui lui ont valu un avertissement (100e).

Kimpembe (6,5) : plus engagé dans les duels que son capitaine, le défenseur central a globalement dominé Dembélé et Depay, même s’il a manqué de concentration sur de rares interventions (60e). Un tacle salvateur dans les pieds de son ancien compagnon de chambrée Dembélé au Camp des Loges qui a fait beaucoup de bien (53e) et encore d'autres plus tard dans la rencontre. Sûr de lui balle au pied, il n’en a pas trop fait comme il peut en avoir l’habitude parfois. Bon match de sa part.

Bakker (4,5) : à nouveau titulaire, la surprise du début de saison a vécu une soirée compliquée. Pas toujours irréprochable à la relance (3e) avec des ballons bazardés dans l’axe, le Néerlandais aura souvent été mal placé, montant souvent trop sur le porteur de balle et laissant des espaces dans son dos. Les meilleures situations lyonnaises sont d’ailleurs venues de son côté (37e, 45e+1, 74e) mais, plus frais que les autres, il a mieux fini, réalisant quelques montées dans son couloir.

Verratti (7) : voir ci-dessus.

Marquinhos (6,5) : aligné au milieu après avoir joué en défense centrale face à Saint-Etienne, le vice-capitaine a eu du mal à rentrer dans match. Gêné par le pressing lyonnais et maladroit dans l’impact (9e), il est monté doucement en puissance avec quelques passes perforantes pour l’adversaire et une activité de tous les instants. Il a fait preuve d’abnégation même si ses 10 dernières minutes, avant la prolongation, sont plus difficiles. Il a d’ailleurs vécu la dernière demi-heure dans l’axe de la défense après la sortie de Thiago Silva. Averti (95e) mais toujours très lucide (97e). Sorti légèrement blessé, il a laissé sa place à Diallo (114e) .

Gueye (4) : après Saint-Etienne, l’ancien joueur d’Everton a encore connu une soirée compliquée. Trop souvent en retard, en manque de tranchant, parfois absent de sa zone, le Sénégalais n’a pas fait beaucoup mieux balle au pied. Auteur d’une belle frappe tout de même avant la pause (43e) mais c’est trop peu pour être titulaire face à l’Atalanta. Remplacé par Herrera (58e - note 6) , qui s’est mis dans le rythme sans attendre. Averti (79e), le milieu aura réussi à récupérer de ballons intéressants et offert une balle de but à Neymar (87e).

Di Maria (4) : un match à l’image de cette présaison, beaucoup trop neutre pour un joueur de son niveau. Il apparaît encore en difficultés physiques et pas au rendez-vous pour être décisif dans les 30 derniers mètres. Il est trop juste sur ce ballon en bout de course de Neymar (45e+1) et n’a pas effectué le bon choix sur ces situations de contre (48e, 74e). Quand il a cadré, Lopes s’est interposé (96e). Même ses rares coups de pied arrêtés n’ont pas été bien frappés (23e, 65e). Averti (115e).

Icardi (3) : sans ballon à se mettre sous la dent, l’Argentin a traversé la rencontre comme un fantôme. Jamais trouvé par ses partenaires, qui n’ont pas réalisé le meilleur match de leur vie non plus, le buteur aura tenté de presser sans grand acharnement. Difficile de juger une telle soirée. Après 9 petits ballons touchés, il a cédé sa place à Sarabia (58e - note 5) . L’Espagnol a d'abord pris la pointe et n’a pas été loin de reprendre victorieusement ce centre contré de Bakker (76e), puis sur ces ballons de Verratti (84e, 89e). Il a fini sur le côté droit de l'attaque et a marqué le tir décisif lors de la séance fatidique.

Neymar (5,5) : omniprésent dans cette rencontre, à défaut d’être décisif. Sans son compère Kylian Mbappé, la star du PSG a tenté de prendre le jeu à son compte sans grande réussite mais avec beaucoup de tentatives. Une première frappe sèche (5e), puis une seconde enroulée qui vient lécher le poteau (8e), quelques offrandes qui auraient pu faire mouche si ses partenaires avaient été plus tranchants. Trop individualiste, mais on en a l’habitude, il a à nouveau échoué devant Lopes sur ce coup-franc (54e) et cette tête claquée au-dessus de la barre (86e). Il a aussi pris des coups tout le long de la rencontre.

