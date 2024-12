Canal+ vous régale pour le Boxing Day

C’est la trêve hivernale partout… sauf sur une île qui résiste à l’oisiveté ! Noël, et alors ? La Premier League ne s’arrête jamais et sera fidèle au poste pour proposer son traditionnel Boxing Day, en exclusivité sur CANAL+. Vous pourrez voir du football de haut niveau le 26 décembre, la véritable date du Boxing Day, dans des stades remplis et dans une ambiance de fête. Et le programme promet, puisque les cadors du championnat seront présents au rendez-vous. D’ailleurs, si on ne gagne pas la Premier League en décembre, c’est à cette période qu’on peut la perdre.

Et on pense fortement à Manchester City et à sa terrible série, qui l’a fait reculer à la 5e place du classement, à 9 points du leader Liverpool (qui compte un match en moins). Vu la mauvaise dynamique actuelle des Citizens, même la réception d’Everton, un mal classé qui vient d’être racheté par le groupe Friedkin, semble être un obstacle majeur. Le même jour, Liverpool recevra Leicester à Anfield, et Chelsea accueillera Fulham. L’écart pourra donc se creuser. Manchester United se déplacera sur la pelouse de Wolverhampton, tandis qu’Arsenal enchaînera Ipswich le 27 puis Brentford le 1er janvier. Car oui, vous aurez aussi droit à des rencontres les 30 et 31 décembre. Les vraies fêtes en somme.

