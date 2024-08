L’OL met Rayan Cherki à l’écart !

À onze jours de la fin du mercato estival, l’Olympique Lyonnais est dans une mauvaise passe. Sportivement, les Gones ont mal débuté leur championnat (défaite 3-0 à Rennes) et en coulisses, John Textor et ses équipes ne parviennent pas à se débarrasser de leurs indésirables. Problème : Lyon doit encaisser plus de 100 M€ d’ici la fin du mercato pour équilibrer les comptes, notamment après avoir déboursé un peu plus de 120 M€ en renforts.

Comme beaucoup d’autres écuries de Ligue 1, le club rhodanien a donc mis en place un loft, en espérant que ses pensionnaires auront marre de cette situation et chercheront à rebondir ailleurs au plus vite. Et ce loft, Rayan Cherki l’a rejoint. L’Équipe révèle en effet que les septuples champions de France viennent de prendre la décision de mettre leur produit maison à l’écart, aux côtés d’autres indésirables tels que Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Florent Sanchez et Amin Sarr.

Un autre club de Textor déjà intéressé…

Cherki n’a plus qu’un an de contrat et l’OL ne veut absolument pas le voir plier bagage sans avoir rapporté le moindre denier. Pour rappel, l’international Espoirs (20 sélections, 11 buts), qui a récemment décroché l’argent aux JO 2024, était annoncé proche du Borussia Dortmund, avant que l’affaire ne s’enlise. Dernièrement, un regain d’intérêt du Paris Saint-Germain était également évoqué, mais là encore, sans rien de concret. En mettant son milieu offensif à l’écart, l’OL officialise la fin de son aventure sur les bords du Rhône.

Cependant, pas sûr que la direction lyonnaise parvienne à récupérer un énorme chèque. Pour rappel, un accord à 15 M€ avait été trouvé avec le PSG en juin dernier, avant l’offensive du BVB. Or, quand les courtisans de Cherki apprendront sa mise à l’écart, ils risquent sans doute d’attendre la toute fin du mercato pour se retrouver en position de force vis-à-vis de l’OL et proposer un montant moins élevé. En attendant, le journal a depuis rajouté que Crystal Palace (club dont est actionnaire John Textor) et Fulham sont intéressés.