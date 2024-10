Ligue des champions : tout le monde s’incline devant le futur Ballon d’Or Vinicius Jr

Monsieur Vinicius Jr. Hier soir, le Brésilien a enfilé son costume de héros lors de la victoire 5 à 2 du Real Madrid face au Borussia Dortmund en Ligue des champions. Pourtant, tout avait mal commencé pour les Merengues, menés 2 à 0 à la mi-temps. Mais les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont toujours ce petit truc en plus en C1. Encore une fois, ils ont réussi à renverser leurs adversaires, notamment grâce à un triplé de l’international auriverde. Forcément, la presse est à ses pieds ce mercredi matin. « Signé Vinicius », titre L’Équipe en France. En Italie, La Gazzetta dello Sport l’a également mis à l’honneur en évoquant un « Super Vinicius ». En Angleterre, le Daily Mail évoque aussi sa performance XXL et son « superbe triplé ». En Espagne, le Brésilien s’affiche en une des médias.

L’Espagne et l’Europe sont à ses pieds

En Catalogne, Sport évoque un Madrid « ressuscité », grâce à Vinicius Jr, qui évite à son équipe d’avoir des doutes avant le Clasico. De son côté, Mundo Deportivo a titré « Madrid, de la tragédie à l’extase grâce à Vinicius Jr ». Du côté de la presse madrilène, on salue l’artiste brésilien. « La nuit où Vinicius était Pelé », lance AS, qui a ensuite développé : « ce n’était ni un oiseau, ni un avion ; mais un Ballon d’Or. Le 22 octobre 2024, entre 22h15 et 22h45, une étoile a traversé le ciel et quand il faisait nuit, il faisait jour. Les chroniques le diront, mais au cas où, ce texte restera. Madrid a vécu un phénomène provoqué par un phénomène. L’une des apparitions les plus éblouissantes de ces dernières années. Vinicius était composé d’adrénaline, de taurine et de caféine. Le sauveur d’une équipe à l’arrêt et sans réponse. Il a égalisé à la 62e minute, a marqué le deuxième à la 86e minute et a scellé le triplé à la 93e minute. »

AS, qui avoue que la première mi-temps de Vini n’était pas dingue, a ajouté : « Vinicius est devenu un démon. Quelque chose d’incontrôlable. Inarrêtable. Il est celui qui a eu le plus d’occasions (7), le deuxième avec le plus de centres (6, juste derrière Modríc, avec 7) et, de loin, celui qui a le plus dribblé (5). […] Un triplé pour celui qui est en route vers le Ballon d’Or. » De son côté, Marca parle d’un « Vinicius en or » et ajoute que « le trône lui appartient ». Pour beaucoup, le n°7 du Real Madrid sera l’heureux élu. C’est le cas du journaliste Antonio Romero, sur la Cadena SER. « Qu’ils lui donnent le Ballon d’Or maintenant ! N’attendez pas lundi ! » Au sein de la Casa Blanca, on est également sous son charme.

Le Real Madrid s’incline

Lucas Vázquez a confié à son sujet : « impressionnant. Il a montré une fois de plus qu’il est le joueur le plus décisif du monde. Il a joué une seconde période brutale. Il faudrait la montrer aux enfants pour qu’ils puissent voir comment se joue le football. Avec cette intensité et cette faim. Je suis très heureux pour lui ». Carlo Ancelotti est aussi séduit. « Je peux dire que c’est rare de voir un joueur faire une seconde mi-temps comme celle-là. En dehors des buts, avec de l’énergie et de l’intensité, avec un caractère extraordinaire. Il va gagner le Ballon d’or, non pas grâce à ce soir, mais grâce à l’année dernière. Il y a trois buts qui vont l’aider à remporter le prochain Ballon d’Or. Je pense qu’il est reconnu. Ils vous appellent parce que vous pouvez faire la différence. Il paie pour la question du racisme. Mais je pense qu’il est respecté dans ce pays. »

Même Emilio Butragueño, d’habitude sur la réserve, s’est enflammé. « Sur le quatrième but, Vinicius le reçoit à 70 mètres du but adverse. Et avec sa puissance lorsqu’il s’agit de dominer le ballon, il donne une idée de sa capacité à submerger et à éliminer les rivaux. Il arrive à l’entrée de la surface et il a la clarté de placer le ballon près du poteau. Mais le cinquième m’a rappelé Pelé à cause de la façon dont il est entré dans la surface et cette feinte m’a rappelé Pelé. Il aime le football, cela ne fait aucun doute. Il justifie sa venue au Bernabeu et qu’un joueur puisse vous offrir ce jeu qui provoque beaucoup d’émotions, comme l’admiration. » Même Nuri Sahin, le coach du BVB, s’est incliné. « Il est l’un des meilleurs », a-t-il avoué.

Vinicius Jr en veut toujours plus

Encensé de toutes parts, Vinicius Jr a évoqué son match après le coup de sifflet final. « Croyons en nous. Nous savons qu’à la maison, avec nos supporters, tout peut arriver. Quand nous sommes retournés aux vestiaires, nous étions tous très silencieux, nous n’écoutions que l’entraîneur… et une seule chose a été dite : si nous marquons le premier but, nous reviendrons. Et nous l’avons fait, grâce aux supporters et à l’équipe, qui ont tout donné. Mais nous devons nous améliorer et jouer comme ça dès le début. […] Nous avons vu comment jouer et l’entraîneur dit toujours qu’il faut trouver un moyen de rendre les matches plus faciles. Nous changeons les choses en seconde période… mais aussi la dynamique. C’est ainsi que nous devons jouer. C’est notre compétition et nous voulons la gagner à nouveau. »

Il a ajouté : « Ancelotti m’a dit de continuer ainsi. Je peux toujours donner plus. Je n’ai que 24 ans et je veux rester au Real Madrid pour toujours. Faire beaucoup de choses pour ce club, qui m’a tout donné depuis mon arrivée. Maintenant, il y a le Clasico. Nous y allons avec tout. Bernabeu, la maison, les supporters. Battons-nous pour toute la saison, comme toujours. » Enfin, concernant le Ballon d’Or, il a confié : « je laisse cela aux gens (qui ont scandé « Vini Ballon d’or », ndlr). Qu’ils disent ce qu’ils veulent. Je suis très heureux d’entendre mon nom, c’est un rêve devenu réalité. » Et il pourrait le devenir réellement lundi soir au Théâtre du Châtelet lors de la cérémonie du Ballon d’Or, qui semble déjà appartenir au Brésilien, qui enfilera cette fois-ci un autre costume pour le recevoir.