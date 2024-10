Ligue des Champions : remontada incroyable du Real Madrid contre le Borussia Dortmund, Aston Villa continue son parcours parfait !

La troisième journée de Ligue de Champions démarrait ce mardi, et après les deux matchs de 18h45, on avait la vague du soir avec pas moins de sept rencontres au total. Forcément, la plupart des yeux étaient rivés sur le remake de la dernière finale entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Une affiche alléchante, avec un champion en titre qui voulait se refaire après sa surprenante défaite face au LOSC lors de sa dernière sortie européenne, alors que les Allemands eux venaient avec un bilan de deux victoires en autant de journées. Carlo Ancelotti sortait un onze très offensif, avec Modric, Bellingham et Valverde au milieu, et Vinicius, Mbappé et Rodrygo devant. Si Serhou Guirassy sonnait le premier avertissement du match, avec une frappe bien captée par Courtois, c’est le Real Madrid qui dominait d’entrée. Il y avait énormément de déchet technique, mais Kylian Mbappé se montrait volontaire et déterminé à faire mal aux Allemands. Les occasions se faisaient attendre, d’un côté comme de l’autre, jusqu’à ce que les troupes de Nuri Sahin parviennent à faire trembler les filets.

La suite après cette publicité

En pivot, dans la surface, Guirassy adressait un amour de ballon pour Mallen, qui fusillait Courtois (0-1, 31e). Grosse clim’ au Bernabéu donc, alors que les hommes de Carlo Ancelotti n’avaient pas montré grand chose jusqu’ici. Et ils allaient recevoir un nouveau coup sur la tête. Malen débordait Mendy à droite et centrait en puissance dans la surface. Arrivé lancé au deuxième poteau, Bynoe-Gittens expédiait le cuir au fond (0-2, 34e). Piqué, le Real réagissait. Bellingham, à bout portant de la tête, butait sur Kobel (35e). Derrière, Vinicius, puis Bellingham, touchaient la barre tour à tour (37e) ! La fin du premier acte était particulièrement animée, puisque Courtois devait aussi s’employer pour empêcher Dortmund de prendre le large, avec une intervention décisive sur Bynoe-Gittens (42e). En début de deuxième période, le Real Madrid tentait logiquement de recoller, mais les Allemands tenaient bien.

À lire

PSG - PSV Eindhoven : Ousmane Dembélé commence à poser un sacré problème

C’est d’ailleurs un joueur de la Nationalmannschaft qui réduisait l’écart. Sur un centre de Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger prenait le meilleur sur la défense et plaçait un coup de casque puissant pour faire trembler les filets (1-2, 60e). Et si Dortmund avait marqué pratiquement coup sur coup en première période, les Merengues allaient en faire de même. Trouvé par Modric, Mbappé était taclé par Schlotterbeck dans la surface. Mais le cuir revenait sur Vinicius, qui n’avait qu’à le pousser au fond (2-2, 62e). Revenus au score, les Madrilènes allaient chercher le troisième, avec une frappe de Mbappé bien stoppée par Kobel notamment (72e). Dortmund commençait tout de même à respirer un peu, même si Mbappé était encore dangereux avec cette tentative à angle fermé (80e). Et après une parade de Courtois sur Beier (83e), le Real Madrid allait crucifier le BVB. Un héros nommé Lucas Vazquez, qui expédiait un missile dans la lucarne (3-2, 84e). Puis, Vinicius Jr scellait le succès madrilène. Parti en contre, il se lançait dans un énorme rush dans la moitié de terrain rivale, puis, depuis l’entrée de la surface, plaçait un plat du pied parfait. Un véritable golazo (4-2, 87e). Il s’offrait même le triplé dans le temps additionnel avec une nouvelle action individuelle époustouflante, éliminant un défenseur puis battant Kobel avec une frappasse sous la barre. Le Real Madrid s’est fait peur mais a gagné, comme souvent !

La suite après cette publicité

La bonne surprise Aston Villa

De son côté, Arsenal, qui avait 4 points au coup d’envoi du match, accueillait le Shakhtar. Des Ukrainiens pour qui la victoire était déjà impérative… Mais les hommes de Mikel Arteta n’ont pas tremblé (1-0). Un peu bousculés en première période malgré un raté énorme de Calafiori en début de match, les Londoniens ont dû attendre la demi-heure de jeu pour ouvrir le score, avec un peu de réussite. Sur une frappe de Martinelli, le ballon touchait le poteau, puis rebondissait sur le gardien ukrainien, avant de se loger au fond des filets. Bien dans leur match, les Gunners dominaient et n’étaient pas spécialement inquiétés, alors que Kai Havertz était à deux doigts de doubler la mise à deux reprises (41e, 44e). Au retour des vestiaires, les Canonniers continuaient leurs offensives, avec de nouvelles occasions pour Martinelli notamment. Leandro Trossard manquait l’opportunité de faire le break en manquant un penalty (77e). Le score n’a plus bougé.

Dans les autres rencontres de la soirée, on notera que la Juventus, malgré de belles situations sur la fin de match, s’est inclinée 1-0 face à Stuttgart. Même si la Vieille Dame a aussi été chanceuse, puisque Perin a sorti un penalty (85e) qui avait provoqué l’expulsion de Danilo, l’écurie de Bundesliga a pris l’avantage au bout du temps additionnel grâce à El Bilal Touré. Aston Villa, qui avait très bien démarré avec deux succès, affiche un joli 3/3 suite à sa victoire 2-0 du soir face à Bologne. Une partie bien maîtrisée, même s’il aura fallu attendre la deuxième période pour que McGinn et Duran offrent la victoire au club de Birmingham. Girona a obtenu son premier succès de la campagne en venant à bout du Slovan Bratislava 2-0 via Miguel Gutierrez et Juanpe. Enfin, le Sporting Portugal a remporté son duel face au Sturm Graz en s’imposant 2-0 en Autriche, avec des réalisations de Nuno Santos et de l’inévitable Viktor Gyokeres.