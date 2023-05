L’affaire Vinicius Junior secoue l’Espagne, le Barça va toucher le gros lot avec Messi

Vinicius Jr encore une fois victime d’insultes racistes…

Nouveau scandale de racisme en Liga. C’est encore Vinicius Junior qui en a été la cible, sauf que cette fois-ci, ça a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. «Le Mestalla déstabilise Vinicius», écrit le journal AS dans son édition du jour et c’est peu de le dire. Victime de nouvelles insultes racistes, le Brésilien a dégoupillé. La défaite du Real Madrid sur le score de 1-0 face à Valence passe même inaperçue tant ce nouveau scandale fait du bruit. La rencontre a notamment dû être arrêtée avant qu’une bagarre générale n’éclate en fin de match, provoquant l’expulsion de Vinicius. Le Mundo deportivo parle de «désordre Vinicius» et «ko Merengue» dans son encart. Même son de cloche sur la Une de Sport qui parle du «scandale Vinicius à Mestella». Dans ses pages intérieures, le journal Marca revient sur les principaux faits, en condamnant évidemment les actes des soi-disant supporters. De son côté, le média Superdeporte relaye aussi ce scandale, tout en soulignant la victoire importance de Valence pour le maintien. Après la rencontre, le principal intéressé s’est exprimé sur les réseaux sociaux. Ce dernier a vidé son sac et a cartonné la Liga. ESPN Brasil affirme que l’entourage du joueur l’inciterait déjà à partir du Real Madrid et de la Liga. Une possibilité qui a été présentée au principal concerné, qui serait au bord de la rupture selon le média de son pays. L’intéressé envisage cette option, mais s’il souhaite pour le moment temporiser. Si de tels évènements se reproduisent de nouveau à l’avenir, nul doute que Vinicius devra faire ce choix, même à contrecœur.

Le Barça prêt à tout pour faire revenir Messi

Ce n’est pas un secret, le FC Barcelone pousse pour rapatrier son enfant prodige, Lionel Messi. Et la Une du Mundo Deportivo en ce lundi matin est claire : «l’opération retour de Lionel Messi est en marche». Selon le quotidien espagnol, les dirigeants barcelonais ont réalisé un rapport économique indiquant que le retour de Messi signifierait 230 millions d’euros de revenus supplémentaires. L’Argentin entraînerait de nouveaux sponsors et augmenterait la vente de billet et cela se décompose ainsi : 150 millions d’euros en sponsors et 80 millions d’euros en billetterie. Le journal Sport évoque aussi l’impact d’un retour de Messi au FC Barcelone. Au-delà de l’aspect nostalgique pour les fans, le retour de la Pulga pourrait donc représenter un avantage économique.

Manchester City en quête du triplé

Manchester City a été sacré champion après la défaite d’Arsenal samedi après-midi. Cependant, les hommes de Pep Guardiola ont tenu à célébrer ce titre de la meilleure des manières, avec une victoire face à Chelsea ! Julian Alvarez est l’unique buteur de la partie ! L’heure était à la fête au coup de sifflet final avec la traditionnelle cérémonie de remise du trophée ! La presse anglaise rend hommage aux Skyblues ce lundi matin à l’instar du Daily Mail qui nous offre cette très belle une et un petit tacle à Arsenal ! «Oubliez les Invincibles, City est intouchable», écrit le tabloid anglais. «C’est à nous», se réjouit le Manchester Evening News sur sa couverture. Le Daily Mirror rend hommage de son côté au serial buteur Erling Haaland, auteur d’une première saison déjà historique. Le tabloid anglais détaille tous les buts de la saison du cyborg norvégien. «Nous sommes champions», peut-on lire ! Manchester City est désormais tourné vers la quête du triplé avec la Coupe et son plus grand rêve, la Ligue des Champions !