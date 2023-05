Racisme : Vinicius Junior vide son sac et cartonne la Liga !

La suite après cette publicité

Des images qu’on a bien trop vues cette saison en Liga. Alors qu’il est auteur d’une saison de haute volée, Vinicius Junior (22 ans) est en train de mettre tout le monde d’accord grâce à des performances toujours un peu plus solides (23 buts et 21 offrandes en 54 rencontres cette saison). Néanmoins, sa situation en Liga est parasitée par le traitement des équipes et des supporters adverses. Des actes franchissant même la limite du tolérable avec des cas flagrants racisme. Et malheureusement cela a encore été le cas ce dimanche à Valence.

Battu 1-0 par le Valencia CF, le Real Madrid a connu une rencontre très compliquée dans le jeu mais aussi dans le contexte ambiant. Dans une ambiance très particulière, le match a viré à l’intolérable après un incident raciste à l’encontre de Vinicius Junior qui a interrompu le jeu. D’ailleurs, les esprits se sont échaudés à de multiples reprises et Vinicius Junior a reçu un carton rouge en fin de match dans une bagarre générale. Après la rencontre, le Real Madrid s’est dressé comme soutien de son joueur vedette.

«Je pense que ce qui est arrivé est plus important qu’une défaite, vous ne pensez pas ? Je suis très calme, mais ce qui s’est passé aujourd’hui ne devrait pas arriver. Qu’un stade crie "singe" à un joueur et qu’un entraîneur songe à le retirer pour ça… Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette ligue» a d’ailleurs déclaré Carlo Ancelotti qui avait aussi confirmé la tristesse de son poulain. Sur son compte Twitter, Vinicius Junior n’a pas manqué de réagir dans la foulée. Excédé par les cas de racisme à son encontre qui se multiplie, il a vidé son sac.

«Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La Ligue pense que c’est normal, la Fédération aussi et les adversaires l’encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui aux racistes. Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n’ai aucune défense. Je suis d’accord. Mais je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si je dois aller loin d’ici» a ainsi déclaré le joueur. Des propos qui ne manqueront pas d’alimenter le débat de l’autre côté des Pyrénées …