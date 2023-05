Real Madrid : pourquoi Vinicius Junior est-il détesté ?

La suite après cette publicité

Vinicius Junior est clairement l’un des meilleurs joueurs de la planète actuellement. Pour certains, c’est même le numéro 1, et c’est un raisonnement qui peut se tenir et qui paraît tout à fait légitime. Une chose est sûre, ça fait déjà un bon moment que le Brésilien boxe dans la catégorie poids lourds du football mondial, aux côtés d’autres joueurs comme Kylian Mbappé. Du côté de Madrid, certains n’ont même aucun problème pour mettre l’ancien de Flamengo devant le Bondynois. Mais c’est aussi un joueur très clivant. Presque tous les week-ends en Espagne, le Brésilien est pris à partie par les supporters adverses. Il a même déjà été la cible d’insultes racistes, ce qui est inacceptable et injustifiable. Mais pour la plupart des fans de foot espagnol - non-Merengues évidemment - le comportement de Vinicius Junior pose souci, ce qui n’excuse absolument pas les insultes racistes, mais qui est la cause des insultes plus classiques qu’on a l’habitude d’entendre dans les tribunes.

Et ça va bien plus loin que les supporters de l’Atlético ou ceux du Barça, qui ont d’ailleurs lancé des chants insultants à son égard lors de la célébration du titre. Même face à des équipes contre qui le Real Madrid n’a a priori aucune rivalité historique, Vinicius Junior est pris pour cible. La première explication est évidente : c’est un joueur qui frustre tous les adversaires de l’équipe de Carlo Ancelotti. Excellent dans le un contre un et particulièrement décisif dans les derniers mètres, il fait rager le public adverse par sa facilité à humilier les défenseurs. Ces derniers sont aussi piqués à vif, et n’hésitent pas à mettre le pied. C’est aussi simple que ça. Et c’est un joueur plutôt exubérant, qui n’hésite pas à provoquer et provoquer balle au pied, ce que certains interprètent aussi comme un manque de respect. Peut-être faut-il leur rappeler que le dribble est la base du foot et que s’ils sont fans de ce sport aujourd’hui, c’est probablement parce qu’ils ont pu voir des joueurs du profil de Vinicius Junior quand ils étaient gamins…

Vinicius Junior, coupable ou victime ?

Ceci étant, le numéro 21 merengue n’est pas forcément tout blanc. Pendant les rencontres, il n’hésite pas à rajouter un peu d’huile sur le feu, avec des petits gestes en direction du public. Tout comme on le voit parfois faire passer quelques messages, a priori pas spécialement gentils, à ses adversaires pendant la rencontre. Il y a d’ailleurs chez les défenseurs adverses comme chez le public des stades où se déplace le Real Madrid, une volonté de lui rentrer dans le lard pour le faire sortir du match, essayant de le déboussoler un peu. Ce qui n’a pas spécialement l’air de fonctionner au passage. Il faut aussi souligner que les médias ont un rôle à jouer dans cette histoire, et qu’on peut dire que certains contribuent à créer une montée de la tension autour du joueur. En débattant à longueur de journée sur son cas et en diffusant les ralentis de certaines actions où on le voit provoquer ou simuler par exemple, ce qui reste fréquent sur les pelouses quel que soit le joueur, les médias n’aident pas et peuvent participer à créer un personnage de Vinicius qui ne correspond pas forcément à la réalité.

Ce que beaucoup de monde souligne en Espagne, et surtout les Madrilènes, c’est que ces problèmes n’existent justement qu’en Liga. Lorsqu’il joue sur les pelouses européennes, le Brésilien n’a pas de soucis particuliers, que ce soit avec les autres joueurs ou avec le public. Comment expliquer ce phénomène ? Le fait que les supporters de club anglais ou allemands n’aient affaire à Vinicius qu’une ou deux fois par saison par exemple. La théorie des médias pompiers pyromanes prend aussi de l’ampleur lorsque l’on constate cette différence de traitement sur la scène nationale et la scène internationale. Quoi qu’il en soit, qu’il ait Getafe ou Manchester City face à lui, Vinicius Junior reste le même joueur brillant qui risque encore de faire trembler Pep Guardiola à de nombreuses reprises ce soir…

