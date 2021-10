Des nouvelles de Hatem Ben Arfa

En ce début du mois d'octobre, Hatem Ben Arfa, qui a quitté Bordeaux en juin dernier après une saison compliquée sur les bords de la Garonne (2 buts en 24 matches de L1) est toujours libre comme l'air. Après de nombreux contacts estivaux (en Grèce, en Turquie, au LOSC et avec un club italien notamment) et une approche de l'Espérance de Tunis en septembre, HBA est toujours en attente d'un nouveau projet qui le satisfera à 100 %.

Pas de précipitation pour l'ancien international tricolore de 34 ans, qui à l'habitude de se retrouver dans ce genre de situation. « Pour l'instant, il prend son temps et continue de s'entraîner en attendant un bon projet. De toute façon, il est libre, donc il peut s'engager où il veut et très rapidement», nous a expliqué une source proche du joueur. Après avoir signé libre à Valladolid en janvier 2020 puis à Bordeaux le 7 octobre dernier, bien malin qui pourra dire ou va atterrir l'ancien Marseillais, Lyonnais et Parisien, qui a toujours soif de ballon.