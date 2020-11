Mercato : les offres dont dispose Hulk

La suite après cette publicité

Libre à la fin de l'année civile, Hulk (34 ans) a annoncé qu'il ne prolongerait pas à Shanghaï et qu'il souhaitait poursuivre sa carrière au haut niveau. Récemment, O Jogo a expliqué que le FC Porto lui a proposé de revenir (il y a joué entre 2009 et 2012) en lui offrant un salaire annuel avoisinant 1,5 M€. Le Brésilien, malgré un intérêt évident pour son ancienne écurie, aurait repoussé cette première proposition. Selon ESPN au Brésil, les Dragões pourraient revenir à la charge, étant visiblement prêts à aller jusqu'à 2,5 M€ par an pour convaincre l'ancien international auriverde (48 sélections, 11 buts).

Mais d'autres écuries sont sur le coup. Toujours d'après la même source, une franchise de Major League Soccer serait disposée à proposer 5 M$ par saison au gaucher (4,2 M€). Montant similaire pour une écurie du Golfe dont l'identité n'a pas filtré et le Zenit Saint-Pétersbourg, un autre de ses anciens clubs. Mais Hulk, qui perçoit actuellement 20 M€ par an en Chine, privilégierait le Portugal ou le Brésil pour son avenir. Au pays, Palmeiras, club dont il était supporter plus jeune, penserait à lui proposer un bail assorti d'un salaire mensuel de 110 000€ par mois, soit 1,32 M€ par an. Vasco da Gama parle également avec son représentant et lui. Les discussions vont continuer à battre leur plein dans ce dossier.