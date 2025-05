Erik ten Hag nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen !

C’était attendu, c’est désormais officiel. Après le départ de Xabi Alonso, nouveau coach du Real Madrid, le Bayer Leverkusen a officialisé, ce lundi, l’arrivée d’Erik ten Hag sur son banc. «Le Bayer 04 a engagé Erik ten Hag comme nouvel entraîneur en chef. Le Néerlandais de 55 ans a signé un contrat avec le club allemand jusqu’au 30 juin 2027», précise le communiqué de la formation allemande.

«Avec Erik ten Hag, nous nous appuyons sur un entraîneur expérimenté au palmarès sportif impressionnant. Ses six titres avec l’Ajax Amsterdam sont extraordinaires», a de son côté ajouté le directeur général Simon Rolfes, comblé par l’arrivée de l’ancien technicien de Manchester United, qui s’est lui aussi exprimé. «Le Bayer est l’un des meilleurs clubs d’Allemagne et fait également partie de l’élite européenne. Le club offre d’excellentes conditions et les discussions avec la direction m’ont beaucoup impressionné».