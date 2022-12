CdM 2022, Espagne : le message de Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Non convoqué par Luis Enrique pour participer à la Coupe du Monde qatarie, Sergio Ramos s'est cependant fendu d'un message de soutien à ses partenaires, éliminés aux tirs au but par le Maroc, ce mardi. Une catastrophe pour l'équipe ibérique, sortie dès les huitièmes de finale de la compétition, bien loin des attentes placées en eux par le peuple espagnol.

« Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes fiers de notre drapeau, de notre pays et de nos joueurs, a écrit le taulier de 36 ans. L’Espagne ne perd pas, l’Espagne apprend. L’Espagne tombe, l’Espagne trébuche, mais se relève et continue. Nous reviendrons plus forts. Allez l’Espagne », s'est ainsi exprimé le défenseur central aux 180 sélections (23 buts) avec la Roja, sur son compte Instagram. Un message très professionnel témoignant d'un grand leadership, malgré l'absence du joueur du PSG.