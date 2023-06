Barrages Liga : Alavés s’impose au bout des prolongations contre Levante et valide sa montée dans l’élite

Après la première manche du duel pour l’accession en Liga entre Levante et Alavés, qui s’était terminée sur un match nul et vierge (0-0), les deux équipes se retrouvaient une nouvelle fois ce samedi pour en découdre définitivement. La physionomie de la rencontre était sensiblement la même qu’au match aller et les deux formations n’arrivaient pas à se procurer de véritables situations chaudes dans la partie de terrain adverse. Au retour des vestiaires, les deux entraîneurs procédaient à plusieurs changements qui n’avaient pas de réel impact sur le rythme de cette rencontre.

Il fallait donc attendre les prolongations pour voir la première réalisation en deux matchs ! Au bout du suspens et alors que les deux équipes se dirigeaient vers la séance de tirs au but, Asier Villalibre venait délivrer Alavés en inscrivant un pénalty importantissime (120e+9). Grâce à cette victoire, les joueurs de Luis García Plaza évolueront donc dans l’élite du football espagnol la saison prochaine alors qu’ils avaient terminé le championnat derrière leur adversaire du soir pour rappel.

