Real Madrid : un joueur de Leganés explose contre l’arbitrage

Titulaire et auteur d’un excellent match pendant plus de 70 minutes, le milieu péruvien Renato Tapia est le protagoniste malheureux de la fin de la rencontre, sanctionné d’une faute discutable qui a amené le troisième but du Real Madrid, dont Leganes ne s’est jamais relevé (3-2). En zone mixte après la rencontre, le joueur s’est laissé aller à sa frustration face à une décision qu’il ne comprend toujours pas.

«J’espère que le club fera quelque chose et suivra la dynamique de tous les clubs qui s’expriment : nous n’avons pas eu de chance avec les arbitres», a déclaré le défenseur péruvien. Son de cloche un peu plus nuancé chez son entraîneur Borja Jiménez. ««Je ne vais pas me plaindre encore aujourd’hui. On verra si on a de la chance avec les tirages au sort. Je l’ai dit vendredi, et je le dis activement et passivement : que nous soyons en bas ou en haut du classement, nous n’avons pas vraiment le droit de nous plaindre. J’ai une grande confiance dans l’arbitrage, mais nous avons joué de malchance.""»