Fin de l'idylle entre les Bleus et le Stade de France ?

Théâtre du succès des Bleus lors de la Coupe du Monde 1998, ces derniers continueront-ils à jouer au Stade France ? Le contrat entre la FFF et le Consortium Stade de France (formé par Vinci et Bouygues) prendra fin en juin 2025 et avait été prolongé de 15 ans en 2010 par Fernand Duchaussoy, prédécesseur de Noël Le Graët. Ce dernier a récemment déclaré au Parisien que sans « conditions économiques acceptables pour la FFF », le contrat avec l’enceinte ne serait pas prolongé. À l’heure actuelle, la Fédération Française de Football a la contrainte de devoir organiser au minimum quatre rencontres au Stade de France, comprenant match de l’équipe de France et finale de la Coupe de France.

La suite après cette publicité

Le nombre de matchs disputés dans l’enceinte à l’année n’influence en revanche pas le loyer annuel de 8,2 M€. 2025 marquera également la fin de la concession de 30 ans confiée par l’Etat au constructeur-exploitant, Vinci et Bouygues. Reste donc à savoir ce qu’il adviendra du stade, à savoir une vente, une location longue durée ou bien une nouvelle concession. Le Stade de France représente des recettes « bien plus élevées que dans n’importe quel autre stade en France » d’après le Consortium, rapporte L’Équipe. Pour la rencontre des Bleus face au Kazakhstan samedi (20h45), qui aura lieu au Parc des Princes, Noël Le Graët s’est entendu directement avec Nasser al-Khelaïfi sur un loyer de 330 000 euros.