Euro 2022 (F) : l'Angleterre écrase la Suède et se hisse en finale

On connaît l'identité de la première équipe qualifiée pour la finale de l'Euro 2022. Il s'agit de l'Angleterre qui a cogné la Suède dans cette demi-finale 4-0. Dimanche prochain (31 juillet), les Three Lionesses affronteront en finale à Wembley le vainqueur de l'autre demi-finale qui aura lieu demain entre la France et l'Allemagne.

Le score de cette première demi-finale illustre la différence de réalisme entre les deux équipes car les Suédoises ont eu quelques situations, notamment en première période. Leur route a été barrée par une excellente Earps dans son but, à l'inverse de son homologue Lindhal, dans un mauvais soir. Mead (34e), Bronze (48e), une talonnade géniale de Russo (68e) et Kirby (76e) sont les buteuses du soir.