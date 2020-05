Bundesliga : le RB Leipzig en démonstration contre Mayence

La 27e journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche et le RB Leipzig n'avait pas le droit à l'erreur contre le FSV Mayence. En déplacement, les hommes de Julian Nagelsmann devaient se rattraper d'un match nul contre Fribourg le week-end dernier (1-1). Après une large victoire 8-0 lors de la phase aller, le RB Leipzig avait les arguments pour faire sauter le verrou adverse. Au final, il n'a fallu attendre que 11 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour que Timo Werner ouvre le score sur un service de Konrad Laimer. Bien en place dans cette partie, le RB Leipzig ne se lâchait pas et prenait le large facilement. Marcel Sabitzer trouvait Yussuf Poulsen qui inscrivait le 2-0 (23e).

Les deux hommes se retrouvaient quelques minutes plus tard et échangeaient les rôles. Marcel Sabitzer triplait ainsi la mise (3-0, 36e). Au retour des vestiaires, Timo Werner faisait de nouveau trembler les filets (4-0, 48e). Malgré tout, les coéquipiers de Dayot Upamecano ont connu un manque d'efficacité pendant quelques minutes n'arrivant pas à inscrire le cinquième but. Finalement il est arrivé à un quart d'heure de la fin grâce à Timo Werner qui s'offrait ainsi un triplé (5-0, 75e). Faisant tourner avec les entrées d'Ademola Lookman et Hannes Wolf, le RB Leipzig a su tenir jusqu'au bout et s'impose largement. L'occasion de revenir à la troisième place à 7 points du Bayern Munich et à 3 longueurs du Borussia Dortmund.

Le classement de la Bundesliga