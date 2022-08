OM : Igor Tudor sifflé pour sa première au Vélodrome

L’Olympique de Marseille démarre sa saison de Ligue 1, ce dimanche soir, à l’Orange Vélodrome contre le Stade de Reims. Une réception qui n’a rien de simple même s’il manque quelques joueurs à Oscar Garcia. Pour autant, Igor Tudor, dont l’arrivée a été très compliquée à Marseille, a décidé de se passer de Dimitri Payet. Mais les problèmes du Croate ne s’arrêtent pas là. En effet, il a été le seul élément de l’OM à être sifflé sitôt son nom cité par le speaker aux compositions d’équipe. Une première compliquée alors qu’il vit son premier soir a l’OM en Ligue 1.

Au micro de Prime Video, son président Pablo Longoria a tenu à prendre sa défense. «Tudor, c'est une méthode différente. Un changement entraine un processus, on doit changer notre façon de jouer, on doit s'adapter. Maintenant, on va être beaucoup plus verticale. Pour ça qu'on cible des profils qui fonctionnent pour cette façon de jouer. On va continuer sur ce mercato à chercher ses profils. On a besoin de temps pour mettre en place les choses et c'est dur de changer quand tu as des résultats. On a besoin de tout le monde.»