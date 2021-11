Le fabuleux destin d'Antony, la nouvelle pépite brésilienne de l'Ajax Amsterdam

La suite après cette publicité

Enfant des favelas

Antony Matheus dos Santos, dit Antony, est né le 24 février 2000 à Osasco, dans l'état de Sao Paulo au Brésil. Issu d'une famille modeste, le petit dernier d'une fratrie de 3 enfants a grandi dans une favela. Une enfance difficile qui a contribué à forger son caractère. A 10 ans, il intègre l'académie de Sao Paulo, l'un des plus grands clubs du pays. Au sein du club de sa ville natale, il gravit les échelons un à un et voit son rêve prendre forme le 26 septembre 2018, date de la signature de son premier contrat professionnel. Numéro 39 floqué dans le dos, l'ailier virevoltant est lancé dans le grand bain en Série A brésilienne, le 15 novembre 2018 face au Gremio Porto Alegre (1-1), à 18 ans. C'est lors de la dernière ligne droite du Paulistão, championnat de l'état de São Paulo, qu'il se fait remarquer. Le jeune homme démarre le Brasileirão 2019 dans la peau d'un titulaire et termine la saison avec 4 buts et 6 passes décisives. Il commence alors à susciter de l'intérêt de prestigieux clubs européens.

Antony, le successeur de Ziyech à l'Ajax

Dans le viseur d'Arsenal, de l'AC Milan ou encore de l'AS Monaco et de l'OL en France, c'est finalement l'Ajax Amsterdam qui rafle la mise. Les pensionnaires de la Johan Cruyff Arena finalisent l'arrivée de l'international brésilien de 19 ans pour la somme de 16M d'euros. Un transfert pouvant grimper jusqu'à 22M avec les éventuels bonus, ce qui ferait du natif d'Osasco le joueur le plus cher de l'histoire de l'Ajax. L'ailier fantasque se met rapidement le public amstellodamois et son coach Erik Ten Hag dans la poche. Au cours de sa première saison avec l'Ajax, il se montre déjà décisif avec des statistiques très prometteuses : 9 buts et 8 passes décisives en 32 matchs. Mais surtout c'est sa faculté à apporter constamment le danger qui impressionne. Véritable poison pour les défenses, Antony éclabousse les pelouses de l'Eredivise par sa classe balle au pied et sa technique léchée. Mais l'adepte du contrôle orienté à 360° sait également se montrer altruiste, avec une vista qui lui permet de distribuer de nombreux caviars.

Champion olympique avec le Brésil

Son histoire avec sa sélection démarre en catégorie espoir. Elle prend une dimension toute particulière après l'été 2020, où il ramène la médaille d'or olympique aux côtés de Dani Alves ou encore Richarlison, en battant l'Espagne en finale. Antony profite de ses belles prestations sur la scène européenne pour taper dans l'œil du sélection Tite qui lui offre sa première convocation le 8 octobre 2021. L'ailier fantasque de 21 ans n'a pas de temps à perdre et inscrit son premier but avec la Seleção dès son premier match face au Venezuela, quelques minutes seulement après son entrée en jeu. S'il doit encore prendre du galon pour gagner sa place au sein du 11 de la sélection brésilienne, son statut en club semble aujourd'hui tout défini. L'actuel meilleur passeur de la Ligue des Champions avec 4 offrandes progresse à vitesse grand V au point d'avoir déjà fait oublier Hakim Ziyech dans le cœur du peuple amstellodamois. A 21 ans, Antony est assurément promis à un avenir doré. Reste à savoir s'il sera capable de marcher dans les pas de son idole, Lionel Messi.