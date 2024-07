Joshua Kimmich déclassé au Bayern !

Joshua Kimmich n’est plus en odeur de sainteté du côté du Bayern Munich. Le pilier de la Mannschaft n’aura aucune garantie concernant son poste ou même son temps de jeu la saison prochaine en Bavière. C’est le directeur du sportif du club, Max Eberl, qui l’a expliqué dans les colonnes de Sky Sports.«Joshua est un très bon joueur, mais il est tout simplement vrai que le football professionnel est un sport de compétition - nous ne pouvons pas dire à un joueur : Hé, toi ta place est garantie», a tenu à rappeler le directeur sportif allemand.

Autre point clé du dossier Kimmich, son contrat. Le joueur sera libre de s’engager où il veut l’été prochain et le Bayern ne veut pas voir son joueur partir pour zéro. Des négociations pour une prolongation sont à l’étude et si l’international allemand n’étend pas son bail, les Munichois lui trouveront sûrement un point de chute dès cet été. Le Barça et le PSG seraient très intéressés par une potentielle signature de Joshua Kimmich. Avec des telles déclarations et une situation contractuelle compliquée, le futur en Bavière du joueur de 29 ans pourrait s’assombrir assez rapidement.