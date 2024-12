La bonne affaire Sikou Niakaté affole le marché

Le championnat portugais est un véritable fournisseur officiel de talents. Chaque saison, les écuries du Vieux Continent vont piocher là-bas, notamment au FC Porto, à Benfica et au Sporting CP. Mais Braga est également très apprécié par les recruteurs. Cette saison, ils sont nombreux à venir observer les prestations de Sikou Niakaté en championnat et en Ligue Europa. Au total, le natif de Montreuil a participé à 23 rencontres toutes compétitions confondues depuis le lancement de la saison 2024-25, dont 17 dans la peau d’un titulaire.

En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a marqué 3 buts et il a délivré 1 assist. Ce n’est pas forcément sa mission prioritaire, mais le défenseur se montre décisif. En ce qui concerne le travail défensif, le joueur, passé chez les jeunes du PSG mais aussi par Valenciennes, Metz et Guingamp, est un véritable roc. Solide physiquement et dans les duels, le gaucher possède une bonne lecture de jeu et une super qualité de relance. Autant d’atouts qui font du Malien de 25 ans un élément très suivi.

L’Angleterre et la Turquie, en attendant la France ?

L’été dernier, plusieurs écuries s’étaient penchées sur son cas. L’OL, le Stade de Reims, Villarreal mais surtout Bologne avaient un faible pour lui. Finalement, il était resté à quai. Mais cet hiver, la donne risque d’être différente pour Sikou Niakaté, puisque la porte est entrouverte pour un départ du Sporting Braga. Quelques premiers prétendants se sont déjà manifestés avant l’ouverture du mercato d’hiver selon nos informations. Un club de Premier League, dont l’identité n’a pas filtré, est très intéressé par ses services.

En Turquie, José Mourinho a coché son nom. Le Special One, qui est tombé sous son charme, souhaite le faire venir à Fenerbahçe durant le mois de janvier 2025. Nul doute que d’autres clubs, notamment dans l’Hexagone, risquent d’ajouter à sa liste de prétendants. D’autant que son prix est plutôt attractif. En effet, un chèque de 15 M€ sera suffisant pour convaincre Braga de lâcher son joueur sous contrat actuellement jusqu’en 2028. Un élément qui rayonne en championnat comme sur la scène européenne. Affaire à suivre…