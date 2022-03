Le Real Madrid avance pour remplacer Marcelo

La suite après cette publicité

Sujet moins reluisant que les potentielles signatures de Kylian Mbappé, Erling Haaland et Aurélien Tchouameni, trouver un remplaçant à Ferland Mendy sera important en vue de la saison prochaine. En effet, Marcelo arrive en fin de contrat cet été et ne sera pas prolongé (sauf retournement de situation) et David Alaba ainsi que Nacho Fernandez peuvent dépanner, mais se prédestinent à évoluer en défense centrale. Le Real Madrid pourrait recruter et un joueur plaît particulièrement aux Merengues. Ainsi, Fran Garcia (22 ans), qui évolue au Rayo Vallecano (31 matches, 1 but et 1 offrande cette saison) serait dans le viseur de la Casa Blanca.

Formé au club et vendu contre 2 millions d'euros l'été dernier, il pourrait revenir par la grande porte. Gardant la moitié des droits du joueur, le Real Madrid pourrait être tenté de le récupérer selon Mundo Deportivo. La seconde option évoquée est celle qui mène à Miguel Gutiérrez. Considéré comme un grand espoir au sein du club de la capitale espagnole, le joueur de 20 ans n'a pourtant disputé que 4 matches avec Carlo Ancelotti sur le banc, mais il régale avec la Castilla en troisième division (2 buts et 8 offrandes en 15 matches).