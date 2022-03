Le Real Madrid a choisi son futur coach et ses trois premières recrues estivales

La défaite 4-0 lors du Clasico a fait très mal du côté de Madrid. Et ce, même si les Merengues restent dans une situation plutôt bonne, avec une première place en Liga et douze points d'avance sur les Catalans ainsi qu'un billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais l'humiliation infligée par les Barcelonais laisse des traces, et beaucoup de choses ont été remises en question ces derniers jours visiblement.

A commencer par Carlo Ancelotti, forcément. L'Italien essuyait déjà des critiques avant ce match retour face au PSG, concernant son coaching et l'animation offensive de son équipe, mais l'exploit face au club de la capitale française avait quelque peu fait oublier tout ça. L'euphorie a vite disparu après ce Clasico... Et selon le journaliste espagnol David Sánchez-Cañete, qui travaille pour DAZN et qui est passé par Real Madrid TV entre autres, les dirigeants madrilènes ont déjà un nom en tête pour le remplacer.

Trois belles recrues

Il s'agit de Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, et que les Merengues ont déjà tenté d'attirer dans leurs rangs par le passé. Le sort du coach italien n'est pas encore scellé, mais il faudra un très bon parcours en Ligue des Champions pour qu'il soit encore en poste la saison prochaine. Et ce n'est pas tout, puisque le journaliste a aussi dévoilé le nom des trois recrues déjà bouclées : Kylian Mbappé, Erling Haaland et Aurélien Tchouaméni.

Trois recrues de poids, et une autre pourrait aussi arriver : Ryan Gravenberch. Même si, toujours selon le journaliste, c'est moins avancé et ce n'est clairement pas bouclé dans le cas du Néerlandais. Affaires à suivre donc, mais on dirait bien que l'été va être très chaud du côté de Concha Espina...