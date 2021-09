Le Real Madrid tient à sa pépite Miguel Gutiérrez

Miguel Gutiérrez (20 ans) a la cote au Real Madrid. Alors qu'il est resté sur le banc lors des deux premières journées de LaLiga cette année, le latéral gauche espagnol a été titularisé sur la pelouse du Betis Séville le 28 août dernier (1-0). Les 83 minutes disputées par le natif de Madrid ce soir là ont été très intéressantes et ne sont pas passées inaperçues aux yeux de la direction de la Casa Blanca. As explique en effet que malgré de nombreuses sollicitations (notamment en Premier League et en Serie A) pour celui qui a également inscrit 1 but (sur coup franc) et délivré 1 passes décisive ce samedi avec la Castilla, les Merengues veulent garder leur jeune promesse proche d'eux.

La suite après cette publicité

Le quotidien madrilène précise que pas plus tard que ce dimanche, Trabzonspor a contacté le Real Madrid au sujet de Miguel Gutiérrez. Le club entraîné par Carlo Ancelotti a été très clair : le joueur ne sera ni prêté ni vendu. Le plan est en fait de le conserver, malgré la rude concurrence cette saison dans le couloir gauche de la défense (Mendy, Marcelo et même Alaba), pour qu'il continue de faire ses gammes entre la réserve et l'équipe première. Avant de pourquoi pas devenir le titulaire du Real Madrid à ce poste l'été prochain, ou au moins d'intégrer définitivement le groupe pro.