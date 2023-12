Pourquoi il ne faut pas rater Borussia Dortmund - PSG

Le Paris Saint-Germain va jouer sa saison. En déplacement sur la pelouse du Signal Iduna Park du Borussia Dortmund, dans le cadre de la 6e et dernière journée d’UEFA Champions League, les hommes de Luis Enrique n’auront pas le droit à l’erreur et devront ramener un résultat d’Allemagne afin d’assurer la qualification. En cas de défaite ou de match nul, les Parisiens n’auraient plus leur destin entre leurs mains et devront espérer un mauvais résultat entre Newcastle United et l’AC Milan pour voir les huitièmes de finale. Autant dire que l’enjeu de cette rencontre est de taille.

Le PSG risque de voir la Ligue Europa

Car en cas de victoire de Newcastle United, si le PSG ne s’impose pas à Dortmund, ou en cas de victoire milanaise, si le PSG perd, Paris serait alors reversé en Ligue Europa, ce qui serait une première dans l’histoire moderne du club, qui s’est toujours qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions depuis 2012. L’enjeu est donc de taille pour Luis Enrique et ses hommes, qui se sont inclinés à deux reprises cette saison, à l’extérieur contre les Magpies (1-4) et à Milan (1-2).

Toujours privé de Nuno Mendes, Fabian Ruiz, blessés, et d’Ousmane Dembélé, suspendu pour cette rencontre, Luis Enrique pourra néanmoins compter sur le retour de Warren Zaire-Emery pour ce choc, qu’il faudra remporter. Car au-delà de la qualification, l’enjeu de ce match est aussi d’aller chercher la victoire afin d’être en tête du groupe F et, donc, d’être tête de série pour le tirage au sort des huitièmes de finale de C1.

Le Borussia Dortmund veut jouer un mauvais tour au PSG

Premier de son groupe après sa victoire à Milan (3-1), le BVB traverse tout de même une mauvaise passe et reste sur trois rencontres sans victoire avant de recevoir le Paris Saint-Germain. Le manager Edin Terzic et ses hommes comptent d’ailleurs sur leur public du Signal Iduna Park, déjà annoncé plein pour ce choc, afin de l’emporter face au PSG et finir en tête du groupe F. Dans une atmosphère qui promet donc d’être folle, le jeune arbitre de la partie, M. Nyberg, arbitrera un match qui pourrait être comme le plus important de la saison parisienne. Rien que pour cela, cette rencontre est à ne rater sous aucun pretexte !

