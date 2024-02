PSG : Vitinha et Luis Enrique évoquent la vie sans Mbappé

Sans Kylian Mbappé, touché à la cheville contre Brest et laissé sur le banc face au LOSC, le PSG n’a pas forcé son talent pour se défaire (3-1) des Dogues à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Luis Enrique est d’ailleurs revenu sur l’absence de sa star et la capacité de son équipe à performer sans lui. «Les entraîneurs essayent toujours de créer un collectif. Il y a des joueurs comme Kylian qui ont une capacité individuelle qui peut changer la dynamique d’un match, mais c’est important que l’on soit conscient du niveau de l’équipe. De tous les joueurs (…) Kylian va bien mais on n’a pas pris de risques. Si c’était une finale, il aurait joué, mais il sera à 100 % mercredi».

Un discours proche de celui tenu par Vitinha en zone mixte. «On sait que c’est un grand grand joueur, il n’y a pas de mots pour le décrire déjà. C’est important quand il joue et quand il ne joue pas, c’est un grand manque mais on a un grand effectif, on a des grands joueurs et on a fait un grand match aussi. Son état de santé ? La chose que je sais, c’est qu’il va bien». Des propos rassurants à quelques jours d’un premier choc décisif contre la Real Sociedad sur la scène européenne.